Haber Global yayınında korkutan olay! Spiker, programı sunduğu sırada fenalık geçirdi

Haber Global ekranlarının deneyimli spikeri Buket Güler, program sunduğu sırada baygınlık geçirmesinin ardından yerini Nevra Öner'e devretmek zorunda kaldı.

İLK BÖLÜMÜN ARDINDAN DEVRETTİ

Deneyimli spiker Buket Güler, Haber Global'deki Yeni Gün programında rahatsızlanarak yayını terk etti. Quatro Siyaset Stratejileri Başkanı Elif Dördüncü Aydemir ile gazeteci Metehan Demir'in konuk olduğu yayının ilk bölümünde reklam arasına gidildikten sonra Güler'in yerine sabah haberlerinin sunucusu Nevra Öner'in yayında olduğu görüldü.

TANSİYONU DÜŞTÜ

Saat 10.00 diliminde gerçekleşen bu durum karşısında gazeteci Metehan Demir, Buket Güler'in neden yayında olmadığını sorunca spiker Nevra Öner de meslektaşının bir tansiyon düşmesi sorunu yaşadığı söyledi. Yayın Nevra Öner'in moderatörlüğünde devam etti.

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