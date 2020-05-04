Hababam Sınıfı Yaz Oyunları filminin vizyon tarihi belli oldu

7'den 70'e herkesin gönlüne taht kuran Hababam Sınıfı, Kıbrıs'ta çekilen yaz oyunları ismiyle sinema salonlarda yerini almak için gün sayıyor. Covid -19 virüsü nedeniyle vizyon tarihi değişen filmin yeni tarihi 20 Kasım.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsü sinema sektörünü de sekteye uğrattı. Yaşanan pandemi salgını yüzünden vizyon tarihi erteleyen Hababam Sınıfı Yaz Oyunları, yeni tarihini 20 Kasım olarak belirledi. 7'den 70'e tüm Türkiye'nin hayranı olduğu Hababam için sabırsızlanan sinemaseverlerin heyecanlı bekleyişi başladı.

Hababam Sınıfı Yaz Oyunları filminin oyuncu kadrosunda Altan Erkekli, Toygan Avanoğlu, Yusuf Çim, Fırat Albayram, Hakan Meriçliler, Giray Altınok, Deniz Akkaya, Öykü Çelik, Loughnan, Mert Denizmen, Reyhan Ulu Ekinci, Doğan Akdoğan ve onur konuğu Mehmet Ali Erbil gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

"Hababam Sınıfı Yaz Oyunları 20 Kasım'da Türkiye'de Sinemaseverlerle buluşacak.

Filmin Konusu:

Kıbrıs'ta her yıl düzenlenen Liselerarası geleneksel yaz oyunları'na bu yıl Özel Çamlıca Lisesi de katılma hakkı kazanır. Okulun sahibi Pinti Lütfullah bu yarışma için Fen Bölümünden dört öğrenci seçer. Fakat Hababam'ın planı devreye girer ve bu dört öğrencinin yerine Yakışıklı, Racon, Format ve Dede Kıbrıs uçağındaki yerlerini alırlar. Şampiyon olmayı hiç umursamayan ve tek amaçları güzel bir tatil olan Hababam için bu yarışma, arkadaşlık ve dayanışmanın değerini anladıkları unutulmaz bir maceraya dönüşecektir.

Vizyon Tarihi: 20 Kasım 2020

Yapımcı: HANN

Dağıtımcı: CGV Mars Dağıtım

Yönetmen: Doğa Can Anafarta

Senaryo: Giray Altınok - Muammer Tali - Levent Çimen

Orijinal Ana Tema Müziği: Melih Kibar

Kaynak: Bültenler