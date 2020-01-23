Hababam Sınıfı Kıbrıs'ta: Yaz Oyunları Filmi

23.01.2020 09:57 | Son Güncelleme: 23.01.2020 09:58

Özel Çamlıca Lisesi öğrencileri Kıbrıs'ta düzenlenen geleneksel liselerarası yaz oyunlarına katılmaya hak kazanır. Okulun sahibi olan Pinti Lütfullah, yarışmaya katılacak öğrencileri fen bölümünden seçmeye karar verir. Hababam Sınıfı, seçilen dört öğrencinin kim olduğunu öğrendiklerinde vakit kaybetmeden bir plan yapar. Kıbrıs'a gidileceği gün, seçilen dört öğrenci yerine uçakta Yakışıklı, Racon, Format ve Dede Kıbrıs bulunur. Yarışma ile ilgilenmeyen ekibin tek amacı güzel bir tatil geçirebilmektir. Ancak bu yarışma Hababam'ın arkadaşlığın ve birlik olmanın ne demek olduğunu anlamalarını sağlar.

Yönetmen: Doğa Can Anafarta

Senaryo: Giray Altınok, Muammer Tali, Levent Çimen

Oyuncular: Altan Erkekli, Toygan Avanoğlu, Yusuf Çim, Fırat Albayram, Hakan Meriçliler, Giray Altınok, Deniz Akkaya, Öykü Çelik, Mert Denizmen, Reyhan Ulu, Doğan Akdoğan, Baran Bayraktar, Mehmet Ali Erbil

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Hababam Sınıfı Kıbrıs'ta: Yaz Oyunları

Yapımcı Firma: Hann Medya

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 03.04.2020



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Kaynak: InterSinema.com