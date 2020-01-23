Hababam Sınıfı Kıbrıs'ta: Yaz Oyunları Filmi
Hababam Sınıfı Kıbrıs'ta: Yaz Oyunları filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Hababam Sınıfı Kıbrıs'ta: Yaz Oyunları filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Özel Çamlıca Lisesi öğrencileri Kıbrıs'ta düzenlenen geleneksel liselerarası yaz oyunlarına katılmaya hak kazanır. Okulun sahibi olan Pinti Lütfullah, yarışmaya katılacak öğrencileri fen bölümünden seçmeye karar verir. Hababam Sınıfı, seçilen dört öğrencinin kim olduğunu öğrendiklerinde vakit kaybetmeden bir plan yapar. Kıbrıs'a gidileceği gün, seçilen dört öğrenci yerine uçakta Yakışıklı, Racon, Format ve Dede Kıbrıs bulunur. Yarışma ile ilgilenmeyen ekibin tek amacı güzel bir tatil geçirebilmektir. Ancak bu yarışma Hababam'ın arkadaşlığın ve birlik olmanın ne demek olduğunu anlamalarını sağlar.
Yönetmen: Doğa Can Anafarta
Senaryo: Giray Altınok, Muammer Tali, Levent Çimen
Oyuncular: Altan Erkekli, Toygan Avanoğlu, Yusuf Çim, Fırat Albayram, Hakan Meriçliler, Giray Altınok, Deniz Akkaya, Öykü Çelik, Mert Denizmen, Reyhan Ulu, Doğan Akdoğan, Baran Bayraktar, Mehmet Ali Erbil
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Hababam Sınıfı Kıbrıs'ta: Yaz Oyunları
Yapımcı Firma: Hann Medya
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 03.04.2020
Hababam Sınıfı Kıbrıs'ta: Yaz Oyunları Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.