Hababam Sınıfı Güle Güle Yaprak kimdir?
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Hababam Sınıfı Güle Güle Yaprak kimdir?

Hababam Sınıfı Güle Güle Yaprak kimdir?
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Hababam Sınıfı Güle Güle filmini izleyenler, Yaprak'ın kim olduğunu merak etti. Peki, , Yaprak kimdir? İşte, detaylar…

Hababam Sınıfı'nın en sevilen devam filmlerinden Hababam Sınıfı Güle Güle'nin karakterleri merak ediliyor. En çok merak edilen karakterlerden biri de Yaprak odu. Peki, Yaprak kim?

HABABAM SINIFI GÜLE GÜLE YAPRAK KİMDİR?

Hababam Sınıfı Güle Güle filminde Yaprak karakterini Yaprak Özdemiroğlu canlandırmıştır.

YAPRAK ÖZDEMİROĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi: 14 Ağustos 1963 (57 yıl yaşında), Ankara, Türkiye

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü mezunu olan Özdemiroğlu, profesyonelliğe tiyatro ile başladı. 1981 yılında Yeşilçam'a geçerek sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Sanatçı, Attila Özdemiroğlu'nun kızıdır.

1993 yılında müzisyen İskender Paydaş ile evlendi. Ancak bu evlilik 2000 yılında sona erdi ve çift boşandı. İkinci evliliğini 2001 yılında eski manken Murat Erberger ile yaptı. 2010 yılında boşandı

Filmografi

• Kumsaldaki İzler - 2002

• Üzgünüm Leyla - 2000

• Zontellektüel Abdullah - 1994

• Arkadaşım Şeytan - 1988

• Yalnız Kadın - 1987

• Merdoğlu Ömer Bey - 1986

• Yarın Ağlayacağım/ Erkekler de Ağlar - 1986

• Gülüşan - 1985

• Çılgın Arzular - 1984

• Fırtına Gönüller - 1984

• Sevmek Yeniden Doğmak - 1984

• Damga - 1984

• Çaresizim - 1984

• Dil Yarası - 1984

• Feryat - 1983

• Beyaz Ölüm - 1983

• Şekerpare - 1983

• Alişan - 1982

• Dolap Beygiri - 1982

• Şöhretin Sonu - 1981

• Hababam Sınıfı Güle Güle - 1981

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