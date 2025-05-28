İşte Benim Stilim jüri üyesi Güzide Duran neden yok sorusu programı yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Güzide Duran hasta mı, sağlık durumu ne? Güzide Duran hastalığı ne?

GÜZİDE DURAN HASTA MI, SAĞLIK DURUMU NE?

İşte Benim Stilim yeni sezon jüri üyesi Güzide Duran, yarışmanın bugünkü bölümünde yer almadı.

Konuyla ilgili konuşan Öykü Serter, Duran'ın sağlık sorunları yaşaması sebebiyle bugünkü bölümde yer almadığını söyledi. Ancakyeni bölümde programda olacağını duyurdu.

Konuyla ilgili konuşan Öykü Serter, Duran'ın sağlık sorunları nedeniyle bugünkü bölümde yer almadığını ancak, yeni bölümde programda olacağını ifade etti.