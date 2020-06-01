Güzelyayla'da çalışmalar başladı Hatay Büyükşehir Belediyesi, kentteki tüm ilçelerde gerçekleştirdiği yol yapımı, bakımı ve onarım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Kent içi ulaşımda güvenli yolculuğu ve kolay ulaşımı ön plana alan Büyükşehir Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin yeni adresi Belen oldu. Büyükşehir ekipleri, Belen Güzelyayla(Soğukoluk) Mahallesi yolunda beton asfalt öncesi yol ve çevre düzenlemesi çalışmalarına başladı. Yol ve çevre düzenlemesinin tamamlanmasının ardından beton asfalt serimine başlayacaklarını belirten Büyükşehir ekipleri, çalışmalarına il genelinde devam ettiklerini ifade etti. Kaynak: Bültenler