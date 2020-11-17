Güzelsu Muhallesi'nin ismi 'Hoşab' olarak değiştirildi
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Güzelsu Muhallesi'nin ismi 'Hoşab' olarak değiştirildi

17.11.2020 11:46 | Son Güncelleme: 17.11.2020 11:51
Güzelsu Muhallesi'nin ismi 'Hoşab' olarak değiştirildi

Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Güzelsu Mahallesi'nin adı "Hoşab" olarak değiştirildi.

Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Güzelsu Mahallesi'nin adı "Hoşab" olarak değiştirildi.

Belediye Başkanı Hayrullah Tanış başkanlığında belediye meclisinin 4 Şubat 2020 tarih ve 18 sayılı kararı ile bin 353 nüfuslu Güzelsu Mahallesi'nin adı 'Hoşab' olarak değiştirildi. 400 yıllık köklü geçmişiyle Urartu'dan beri Van-İran arasında ulaşımı sağlayan ana yol üzerinde yer alması nedeniyle daima önemini koruyan Hoşab, 1958 yılında yapılan bir düzenleme ile adı "Güzelsu" olarak değiştirilmişti.

Orta Çağ'dan bu yana aynı adı taşıyan suyun kenarında kurulan Hoşab, alınan son kararla yeniden aslına uygun olarak isimlendirildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, tarihi ve tescilli yapılarıyla adeta açık hava müzesi konumunda olan Güzelsu Mahallesi'nin isminin aslına uygun olarak değiştirildiğini belirtti. Mahalle sakinlerine hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Tanış, "Bölgemizi bugün olduğundan daha iyi bir konuma ulaştırmak için bütün gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Sadece fiziki yapılaşmada değil sosyokültürel anlamda da ilçemize yeni bir vizyon getiriyoruz. Bu anlamda şubat ayında belediye meclisimizde Güzelsu Mahallemizin isminin Hoşab olarak değiştirilmesi kararını aldık. Kararı onaylayan Van Valimiz Mehmet Emin Bilmez'e Hoşab ve tüm Gürpınarlılar adına teşekkürlerimi sunuyorum. Aynı zamanda önemli bir turizm merkezi olan Hoşab Mahallemizi ciddi yatırımlarla da buluşturacağız. Çalışmalarına kısa süre içerisinde başlayacağımız 'Ayağa Kalk Hoşab' projemizle mahallemizi tarihi dokusuna uygun olarak yeniden inşa edeceğiz" dedi. - VAN

Güzelsu Muhallesi'nin ismi 'Hoşab' olarak değiştirildi
Güzelsu Muhallesi'nin ismi 'Hoşab' olarak değiştirildi
Güzelsu Muhallesi'nin ismi 'Hoşab' olarak değiştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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