Güzellik Sektörü İstanbul'da buluşuyor

03.03.2020 17:05 | Son Güncelleme: 03.03.2020 17:05

32. kez kapılarını açmaya hazırlanan fuar, güzellik trendlerini, gelişmiş teknolojileri, yeni ürünleri, yeni uygulamaları ve hizmetleri, ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.

32. Uluslararası Güzellik & Bakım, Profesyonel Kozmetik ve Saç, Spa & Wellness Ürün ve Ekipmanları Fuarı güzellik sektörünü biraraya getiriyor. Uluslararası birçok markanın yeni ürünlerini, gelişmiş teknolojilerini, dört gün boyunca sergileme fırsatı sunacak olan fuar, alanında uzman, yerli ve yabancı doktorları, plastik cerrahları, estetik ve güzellik uzmanlarını, dermatologları, kuaförleri, diğer sektör profesyonellerini ağırlıyor.

32. Güzellik ve Bakım Fuarını düzenleyen TG Expo'nun Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Akyıldız; kozmetik sektörünün dünyada 460 milyar dolar büyüklüğe ulaştığını, Türkiye'de bu pazarın 2020'de 15 milyar TL'yi aşmasının beklendiğini, yıllık artışın yüzde 20'lere çıktığını söyleyerek, sektörün gelişimine katkı sağlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Fuar kapsamında birbirinden renkli ve keyifli etkinlikler yer alacak

En yeni yöntemlerin sergileneceği fuarda, güzellik trendleri, yeni ürünler, yeni uygulamalar anlatılacak. Güzellik ve Bakım Fuarında, Porselen Yüz Gerdirme Uygulamalarını ENPA Medikal Genel Müdürü Özer Uygungelen, Cerrahi İşlemlerde Medikal Estetiğin Yerini Estetik ve Plastik Uzmanı Op. Dr. Buse Çapkınoğlu, Kalıcı Makyaj Seminerini Makyaj Uzmanı Selin Süremen, Porselen Makyaj

Workshop'unu Makyaj Ustası Corci, Medikal Estetik ve Ameliyatsız Yöntemlerini Plastik Cerrah Op. Dr. Metin Kerem anlatacak. Lazer Teknolojileri Eğitim Seminerini Güzellik Uzmanları Federasyon Başkanı Rıfat Kıyıcı, Güzellik Psikolojisini Psikolog Emel Aktan, Mikropen Protokolleri ve Mezo BB'yi Gökçen Yılmaz, Topuz Tekniklerini Kuaför Ali Osman Menteşoğlu, Beslenme ve Güzellik konusunu Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Zülal Yalçın aktaracak. Deri Yaşlanması ve Tedavi Yöntemlerini Dermatoloji Uzmanı Marzieh Javadpour, Micromez'yi Uzman Estetisyen Kübra Kehribar, Kaş & Kirpik Laminasyonunu Güzellik Uzmanı ve Makyaj Sanatçısı Sevcan İpar, Akneleri Dermatolog Ömür Tekeli, 2020 Estetik Trendlerini Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Tuba Hilal Güçlü anlatıyor olacak. 2018 Best Model Of Turkey 3.sü Merih Öztürk Best Model olmanın güzellik sırlarını paylaşacak.

Kaynak: Bültenler