Güzellik merkezinde kıskançlık cinayeti

12.11.2019 20:49 | Son Güncelleme: 12.11.2019 20:49

İZMİR'in Bornova ilçesinde, iddiaya göre Hasan Y., eşi S.Y.'nin güzellik merkezine bakım yaptırmaya gelen Mehmet Özkan'ı (42) kıskançlık yüzünden pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olay sonrası cinayet zanlısı Hasan Y., olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Olay, bugün saat 17.00 sıralarında Erzene Mahallesi 114 sokak üzerinde bulunan bir güzellik merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Özkan bir süredir S.Y.'nin sahibi olduğu güzellik merkezine gelerek bakım yaptırmaya başladı. Mehmet Özkan'ın kısa aralıklarla merkeze gelmesinden rahatsızlık duyan Hasan Y., kıskançlık nedeniyle eşi S.Y. ile tartışarak gelmesini istemediğini belirtti. Özkan'ın akşam saatlerinde yeniden bakım yaptırmak üzere merkeze geldiğini öğrenen Hasan Y., pompalı tüfekle eşinin iş yerini bastı.

GÜZELLİK MERKEZİNDE POMPALI DEHŞETHakaretler yağdıran Hasan Y., ardından pompalı tüfekle Özkan'a ateş açtı. saçmaların isabet ettiği Özkan kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan Hasan Y. ise olay yerinden kaçtı. Olay sırasında yara almayan S.Y. ise yaşadığı dehşetle şoka girdi. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mehmet Özkan'ın olay yerinde öldüğü belirlendi. ?Mehmet Özkan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, olay yeri inceleme ekipleri güzellik merkezinde inceleme yaptı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri çevredeki vatandaşların ifadesine başvurdu. Ayrıca, polis ekipleri çevredeki güvenlik ve MOBESE kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar kapsamında, polis ekipleri Hasan Y.'yi bir otomobil ile kaçtığını belirledi. Polis, Hasan Y.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA