Güzelcehisar Sahilindeki Peyzaj Uygulama Projesi

CHP Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya, Güzelcehisar'daki 80 milyon yıllık lav sütunlarını turizme kazandırmak amacıyla uygulanan proje kapsamındaki inşai faaliyetlerin bölgenin coğrafik bütünlüğünü bozacağını ve silüet kirliliğine neden olacağını ileri sürdü.



Yalçınkaya, yaptığı yazılı açıklamada, Bartın'ın en güzel koylarından birisi olan Güzelcehisar'da, İl Kültür Turizm Müdürlüğü'nün projesi doğrultusunda Bartın İl Özel İdaresi tarafından "Bartın İli Güzelcehisar Lav Sütunları ve Sahili'nin Turizm ve Rekreasyon Amaçlı Peyzaj Uygulama Projesi" gerçekleştirildiğini anımsattı.



Projenin, proje çizim ve sunum tekniğine aykırı, hiçbir peyzaj projesine uymadığını ileri süren Yalçınkaya, şunları kaydetti:



"Ölçeksiz, detaysız, ne yapılacağı belli olmayan böyle bir proje Güzelcehisar'ın su-kıyı-sahil jeolojik formasyonun yarattığı coğrafik bütünlüğünü bozacak ve silüet kirliliğine neden olacaktır. Böyle bir projenin Bartın'ın en güzel koylarından birisine layık görülmesini kabul edemiyorum. Daha üzücü olanı da 'yaya yolu' adı altında yapılan sözde bir projenin yaklaşık 2,3 milyon lira maliyetle Bartın İl Özel İdaresi tarafından ihalesinin yapılmış olmasıdır. Eğer gerçekten, amaç milyonlarca yıllık lav sütunlarının turizme kazandırılması ise yapılan bu yanlıştan bir an önce dönülmeli, 1. Derece Doğal Sit alanına yakışacak şekilde ortak akılla ve bir bütünlük arz edecek şekilde oluşturulacak yeni bir proje ele alınmalı ve hayata geçirilmelidir."