Güzelbahçe Rotaract Kulübü´nde Görev Değişimi

Yeni Dönem Başkanı Arda ÖZKAN görevini, dönemini geride bırakan Sıla ANARSAY´dan devraldı. Güzelbahçe Rotaract Kulübü üyeleri, UR 2440. Bölge Rotaract Temsilciliği Bölge Görevlileri ve Güzelbahçe Rotary Kulübü Başkan ve üyelerinin katılımı ile gerçekleşen toplantıda, başkanlık kolyesinin devri ve katılımcıların konuşmalarına yer verildi. 'Rotary : Fark Yaratır´ dönem teması ile başkanlığı devralan Arda ÖZKAN;"Gerçekleştirecekleri projelerde daha fazla insana ulaşmak, fayda sağlayabilmek ve dostlukları pekiştirmek için çalışacaklarını vurgularken; Güzelbahçe Rotaract Kulübü güçlü yönetim kadrosu ve birbirinden değerli üyeleri ile yeni dönemine başlıyor." dedi.

"FARK YARATAN PROJELERİMİZLE DÖNEME MERHABA DİYORUZ"

Yeni Başkan Arda ÖZKAN , "Yeni dönemde Uluslararası Rotary'nin temel ilkeleri çerçevesinde dönem hedeflerini de esas alarak Rotary-Rotaract-Interact olarak uyum içerisinde ve diğer STK 'larla da işbirliğiyle, gerekirse ortak amaçla ve toplumsal fayda sağlayarak çalışmak isteğindeyiz." diye konuştu.