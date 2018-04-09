Güzelbahçe Belediye Başkanına Yapılan Saldırı Davasında Tahliye

İzmir'in Güzelbahçe ilçesi Belediye Başkanı Mustafa İnce'ye silahlı saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık U.G. ve tarafların avukatları katıldı.

Sanık U.G'nin tahliyesini talep ettiği ikinci duruşmada mahkeme heyeti, sanığın yurtdışı çıkış yasağı konularak, adli kontrol kararıyla tahliye edilmesini kararlaştırdı.

Olay



Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, eşi Nilüfer İnce ile ilçedeki bir restoranda yemek yedikten sonra evine gitmek üzere otomobiline binerken, aracına arkadan vuran otomobilin sahibiyle tartışmıştı. Bu sırada silahını çeken kişi, İnce'nin dizinin altına bir el ateş ettikten sonra aracına binerek, olay yerinden kaçmıştı.

İnce, ambulansla 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Balçova'da işletmecilik yaptığı bildirilen zanlının ifadesinde, kaza sonrası küfürleştiklerini ve sinirlerine hakim olamadığını söylediği belirtilmişti. İnce tarafından teşhis edilen zanlı daha sonra tutuklanmıştı.