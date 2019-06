Güzel şarkıcı Selana Gomez'den Instagram itirafı: Neslimi mahvetti

Her fırsatta sosyal medyanın tehlikeli yanlarından bahseden Gomez, sağlığını kötü yönde etkilediği için Instagram'ı sildiğini söyledi. 'Live with Kelly and Ryan' programında ünlü şarkıcı, 152 milyon takipçisi ile eskiden sık sık iletişime geçtiğini fakat artık uygulamanın onu depresyona soktuğunu itiraf etti. Gomez'in hesaplarını artık ekibi yönetiyor ve sadece özel bir durum olduğunda kendisi paylaşım yapıyor.

"NESLİMİ SOSYAL MEDYA MAHVETTİ"

Sözlerine şu şekilde devam eden Selana Gomez, ''Bir zamanlar Instagram uygulamasından çıkmazdım. Bana sorarsanız, sosyal medya gençler için çok sağlıksız bir hale geldi. Uygulama telefonumdayken sürekli yorumları okuyordum ve üzülüyordum. Dünyada çok kötü şeyler oluyor. Fakat benim neslimi asıl mahveden sosyal medya oldu.'' ifadelerini kullandı.