Oyuncu Melis Sabah'ın 3 yıllık sevgilisi evli çıktı
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Oyuncu Melis Sabah'ın 3 yıllık sevgilisi evli çıktı

Oyuncu Melis Sabah'ın 3 yıllık sevgilisi evli çıktı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

"Kuzey Yıldızı İlk Aşk" dizisinin Bahar'ı Melis Sabah'ın üç yıllık sevgilisi evli çıktı.

Yaklaşık üç yıldır sevgilisi iş insanı H. K. ile birlikte olan Melis Sabah, geçtiğimiz ay Çeşme sevgilisiyle tatil yapmıştı. Bunu duyan H. K.'nın eşi, geçtiğimiz günlerde Melis Sabah hakkında eşini ayarttığını öne sürerek dava açtı.

PAHALI HEDİYELER ALMIŞ

Davanın içeriğinde H. K.'nin Melis Sabah'a pahalı hediyeler aldığını ve son olarak spor bir Mercedes araba hediye ettiğini söyledi. Melis Sabah'ın bu iddialara ne cevap vereceği merak ediliyor.

MELİS SABAH KİMDİR?

Antalya Üniversitesi Matematik bölümü öğrencisi olan Melis Sabah, Serap Matyaş'dan oyunculuk eğitimleri almıştır. Koronavirüs pandemisi sürecinden dolayı eğitimlerine uzaktan eğitim yöntemiyle devam eden Sabah, ayrıca diksiyon eğitimleri de alıyor.

Melis Sabah, 'Kuzey Yıldızı Aşk' dizisinde canlandırdığı Bahar karakteriyle adını duyurdu.

Oyuncu Melis Sabah'ın 3 yıllık sevgilisi evli çıktı
Oyuncu Melis Sabah'ın 3 yıllık sevgilisi evli çıktı
Oyuncu Melis Sabah'ın 3 yıllık sevgilisi evli çıktı

Kaynak: Snob Magazin

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