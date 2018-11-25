Güzel Oyuncu Yasemin Allen, Cesur Paylaşımıyla Takipçilerini Büyüledi
Sevgilisiyle birlikte Kenya'ya tatile giden güzel oyuncu Yasemin Allen, bikinili paylaşımıyla kendine hayran bıraktı.
Yasemin Allen, soğuk günlerde yaptığı tatil paylaşımıyla takpçilerinin içini ısıttı. Güzel oyuncu, yaptığı paylaşıma, "Kenya'nın kıyılarında güneş böyle doğuyormuş demek" notunu düştü. Allen'in bu paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağdı.
TAKİPÇİLERİ KISKANDI
Takipçileri deniz ve güneşin tadını çıkaran güzel oyuncunun fotoğraflarına, 'Biz burada üşüyelim. Sen oralarda denizin tadını çıkar' yorumunda bulundu.
MEKAN ŞAŞIRTTI
Ayrıca güzel oyuncu cesur paylaşımıyla takipçilerine mekan şaşırttı. Çoğu takipçi Allen'in Kenya etiketini, Konya diye algıladı.
YORUMLAR (7)
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böyle açık saçık kadınlarla aynı havayı solumak istemiyorum,,onlar yallah çine gitsinler,bu ülke bizim.Cevap Yaz 5 4 Yayından KaldırMÜS-TÜRK: Sinem Hanım,,Size Aynen Katılıyorum.2 1 Yayından Kaldır
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Niye Edepsiz olsun. Siz denize çorapla pantolonla gömlekle mi giriyorsunuz. Her şeyin usulü var. Vücudun güneş almaya da ihtiyacı var. Gidin Bodruma Alanyaya. Plajdaki turistleri edepsiz deyip taşlayın o zaman. Bu yobazlardan her şey beklenirCevap Yaz 7 8 Yayından KaldırEMRAH ÇEVİK: Malesef işte bu yuzden gelişemiyoruz görmemiş insanlar yüzünden hep gerideyiz2 8 Yayından Kaldır
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internet üstünden izdivaç gibi bişey . erkekler begensın dıye yanı acmanın baska ne amacı olur kı.sonra erkekler sululuk yapınca laf edıyorsunuz.akıllı erkek yazmaz akıllı kadın yazdırmaz.Cevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır