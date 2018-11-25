Güzel Oyuncu Yasemin Allen, Cesur Paylaşımıyla Takipçilerini Büyüledi

Yasemin Allen, soğuk günlerde yaptığı tatil paylaşımıyla takpçilerinin içini ısıttı. Güzel oyuncu, yaptığı paylaşıma, "Kenya'nın kıyılarında güneş böyle doğuyormuş demek" notunu düştü. Allen'in bu paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağdı.

TAKİPÇİLERİ KISKANDI

Takipçileri deniz ve güneşin tadını çıkaran güzel oyuncunun fotoğraflarına, 'Biz burada üşüyelim. Sen oralarda denizin tadını çıkar' yorumunda bulundu.

MEKAN ŞAŞIRTTI

Ayrıca güzel oyuncu cesur paylaşımıyla takipçilerine mekan şaşırttı. Çoğu takipçi Allen'in Kenya etiketini, Konya diye algıladı.