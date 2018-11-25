Güzel Oyuncu Yasemin Allen, Cesur Paylaşımıyla Takipçilerini Büyüledi

Güzel Oyuncu Yasemin Allen, Cesur Paylaşımıyla Takipçilerini Büyüledi

Sevgilisiyle birlikte Kenya'ya tatile giden güzel oyuncu Yasemin Allen, bikinili paylaşımıyla kendine hayran bıraktı.

Yasemin Allen, soğuk günlerde yaptığı tatil paylaşımıyla takpçilerinin içini ısıttı. Güzel oyuncu, yaptığı paylaşıma, "Kenya'nın kıyılarında güneş böyle doğuyormuş demek" notunu düştü. Allen'in bu paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağdı.

TAKİPÇİLERİ KISKANDI

Takipçileri deniz ve güneşin tadını çıkaran güzel oyuncunun fotoğraflarına, 'Biz burada üşüyelim. Sen oralarda denizin tadını çıkar' yorumunda bulundu.

MEKAN ŞAŞIRTTI

Ayrıca güzel oyuncu cesur paylaşımıyla takipçilerine mekan şaşırttı. Çoğu takipçi Allen'in Kenya etiketini, Konya diye algıladı.

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YORUMLAR (7)

  • FUNDA:
    Niye Edepsiz olsun. Siz denize çorapla pantolonla gömlekle mi giriyorsunuz. Her şeyin usulü var. Vücudun güneş almaya da ihtiyacı var. Gidin Bodruma Alanyaya. Plajdaki turistleri edepsiz deyip taşlayın o zaman. Bu yobazlardan her şey beklenir
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    EMRAH ÇEVİK: Malesef işte bu yuzden gelişemiyoruz görmemiş insanlar yüzünden hep gerideyiz
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  • TUGBA:
    internet üstünden izdivaç gibi bişey . erkekler begensın dıye yanı acmanın baska ne amacı olur kı.sonra erkekler sululuk yapınca laf edıyorsunuz.akıllı erkek yazmaz akıllı kadın yazdırmaz.
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