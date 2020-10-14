Güzel oyuncu Tuvana Türkay'ın sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı
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Güzel oyuncu Tuvana Türkay'ın sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı

14.10.2020 22:45 | Son Güncelleme: 14.10.2020 22:57

Yasak Elma dizisinin güzel oyuncusu Tuvana Türkay, aşk orucunu bozdu. Kalbini Erdem Özün'e kaptıran güzel oyuncunun sır gibi sakladığı aşk, sevgilisinin paylaşımıyla ortaya çıktı.

Ünlü oyuncu Tuvana Türkay'ın, yeni aşkını sosyal medyada belgelendi. Alper Potuk'la evlenmesi beklenirken bir anda ilişkisini sonlandıran Türkay, gönlümü iş insanı Erdem Özün'e kaptırdı.

SEVGİLİSİ PAYLAŞIMI HEMEN SİLDİ

30 yaşındaki Tuvana Türkay, önceki gün Londra'da yaşayan aşkının yanına gitti. Özün, Türkay'la birlikte yer aldıkları kareyi Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Ancak kısa bir süre sonra hemen sildi.

Birkaç gündür İngiltere'de iş insanı Erdem Özün'le tatilin tadını çıkaran Türkay, Instagram'da aşkıyla ise paylaşım yapmaktan kaçınıyor.

ADI SELÇUK YÖNTEM'LE ANILMIŞTI

Tuvana Türkay kısa bir süre önce oyuncu Selçuk Yöntem ile aşk yaşadığı iddiası ile gündeme gelmişti.

Güzel oyuncu Tuvana Türkay'ın sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı
Güzel oyuncu Tuvana Türkay'ın sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı
Güzel oyuncu Tuvana Türkay'ın sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı
Güzel oyuncu Tuvana Türkay'ın sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı
Güzel oyuncu Tuvana Türkay'ın sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı

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Haber Yorumları (5)
LOKUMCU ÇETO: Lokum be abiler lokum
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YAKUP: cehenneme odunda lazım arkadaşlar
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
HASAN: Guzel kiz ama kendini böyle boş yere harcatmasin
Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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