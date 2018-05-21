Güzel Oyuncu Serenay Sarıkaya Hayatını Film Yapmaya Hazırlanıyor
Başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya, kendi hayatını film yapmaya hazırlanıyor. Oyuncunun gençliğini ise bir dönem abla-kardeş rolünü oynadıkları Miray Daner canlandıracak.
Başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Serenay Sarıkaya, hayatını beyazperdeye aktarmak için hazırlıklara başladı.
HAYATI FİLM OLUYOR
Bir süredir film hayalini gerçekleştirmek istediğini belirten Sarıkaya, hazırlıklara başladığını duyurdu. Filminin konusunu ise, "Bir genç kızın kendini bulma hikayesi" şeklinde özetledi.
GENÇLİĞİNİ OYNAYACAK İSİM BELLİ OLDU
Güzel oyuncunun gençliğini oynayacak isim ise; 2013 yılında yayınlanmaya başlayan ve 77 bölüm süren Medcezir dizisinin setinde tanıştığı Miray Daner olacak.
Son dönemde yıldızı parlayan genç yıldızlardan biri olan Miray Daner, Medcezir'de Sarıkaya'nın kız kardeşi rolündeydi. Şimdi ise Vatanım Sensin isimli dizide oynuyor.
YORUMLAR (5)
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ülkeye ne faydası var ki hayatını filmleştiriyosunuz...Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Ölen insaların hayatı film olur oda kendini kat ve kat kanıtlayanlardır ilginçCevap Yaz Yayından Kaldır
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ULAN BU KARI DAHA DÜN ÇOCUKTU. NE ZAMAN BÜYÜDÜDE HAYATI FİLM OLDU. HEY YARABBİM NE GÜNLERE KALDIK BE!Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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BU MU GÜZEL ???? GÜLDÜRMEYİN LAN :)Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Sabırsızlıkla bekliyoruz. Şimdiden sinema salonları önüde yatmaya başlayalım nolur nolmaz bilet bulamayız aman allahimCevap Yaz 2 Yayından Kaldır