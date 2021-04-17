Güzel oyuncu Öykü Karayel anne oldu

Güzel oyuncu Öykü Karayel, bu sabah saatlerinde ilk bebeğini dünyaya getirdi. Can Bonomo ve Öykü Karayel çifti, erkek bebeklerine Roman ismini verdi. Anne ve bebeğin genel sağlık durumunun ise iyi.

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren Öykü Karayel, 2018 yılında şarkıcı Can Bonomo ile dünyaevine girdi. Mutlu evliliklerini bebek haberiyle taçlandıran çift, bugün çocuklarını kucağına aldı.

Bu sabah doğum yapan Öykü Karayel ve bebeğinin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çift, erkek bebeklerine de Roman ismini verdi.

CAN BONOMO'DAN İLK HAMLE GELDİ

Çiftten bebekleriyle ilgili henüz bir paylaşım gelmezken baba Can Bonomo ilk hamlesini yaptı. Başarılı şarkıcı Instagram hesabının açıklama kısmında yaza "Müzisyen ve Şair" tanımlarının yanına "Baba" yazdı.

"EVET DOĞDU, KESİN BİLGİ"

Torun heyecanı yaşayan Öykü Karayel'in babası Cengiz Karayel de Twitter hesabından "Evet doğdu. Kesin bilgidir" diyerek heyecanını paylaştı.

Kaynak: Snob Magazin / Ecem Altan