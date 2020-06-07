Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı Güzel oyuncu Merve Boluğur, İnstagram hesabından yaptığı paylaşımlarla karşı cinste aradığı özellikleri paylaştı. Boluğur, "Benden büyük olmalı. İdeal fark 5-6 yaş. Karizma şart, zıpır tipleri sevmem. Çok yakışıklı istemem. Şeytan tüyü olmalı. Beni tutkuyla sarıp sevmeli" ifadelerini kullandı.

Karantina sürecinde Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem yaratan Merve Boluğur, karşısındaki erkekte aradığı kriterleri açıkladı. Uzun süredir yalnız olan güzel oyuncu, yaptığı soru cevap etkinlikleriyle karşı cinste hangi özelliklere dikkat ettiğini takipçileriyle paylaştı.

"ÇOK YAKIŞIKLI İSTEMEM, ŞEYTAN TÜYÜ OLMALI"

Boluğur o kriterleri, "Benden büyük olmalı. İdeal fark 5-6 yaş. Karizma şart, zıpır tipleri sevmem. Çok yakışıklı istemem. Şeytan tüyü olmalı. Beni tutkuyla sarıp sevmeli. Aklına eseni yapabilmeli. Biraz çılgınlık lazım. İyi eğitimli, yabancı dil bilen, hobileri de olan kişi dikkatimi çeker. Ses tonu ve saç rengi çok önemli. Kumral erkek görünce bana bir şeyler oluyor" ifadeleriyle paylaştı.