Güzel oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu'nun mayolu pozuna beğeni yağdı

Buğra Gülsoy ile TV8 ekranlarında yayınlanan Kızım dizisinde başrol oynayan ancak dizisi final yapan güzel oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, yeni projelere başlamadan tatilin tadını çıkarıyor.

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Düzgün fiziğiyle adından söz ettiren Miss Turkey 2008 birincisi ve eski Türkiye güzeli oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, dün sosyal medya hesabı Instagram'dan teknede çektirdiği beyaz mayolu fotoğrafını paylaştı. Instagram'da 2,1 milyon takipçisi bulunan Tuğutlu'nun mayolu pozu kısa sürede 168 bin beğeniye ulaştı.

Oyuncunun mayolu fotoğrafına "Çok güzelsin" ve "Estetik kusursuz güzel" gibi yorumlar yapıldı.