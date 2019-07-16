Güzel oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu'nun mayolu pozuna beğeni yağdı
Son olarak Kızım dizisinde rol alan oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, sosyal medya hesabından paylaştığı beyaz mayolu fotoğrafıyla takipçilerinden tam not aldı.
Buğra Gülsoy ile TV8 ekranlarında yayınlanan Kızım dizisinde başrol oynayan ancak dizisi final yapan güzel oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, yeni projelere başlamadan tatilin tadını çıkarıyor.
BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU
Düzgün fiziğiyle adından söz ettiren Miss Turkey 2008 birincisi ve eski Türkiye güzeli oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, dün sosyal medya hesabı Instagram'dan teknede çektirdiği beyaz mayolu fotoğrafını paylaştı. Instagram'da 2,1 milyon takipçisi bulunan Tuğutlu'nun mayolu pozu kısa sürede 168 bin beğeniye ulaştı.
Oyuncunun mayolu fotoğrafına "Çok güzelsin" ve "Estetik kusursuz güzel" gibi yorumlar yapıldı.
YORUMLAR (15)
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HATUNDA CESARET ÖZGÜVEN FIRLAMIŞ UZAYA ÇIKMIŞ.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Mayolu poz veren kadınlardan uzak. Bu tip kadınlar biraz şöhret ve para için herşey verir. Ornek Leyla, Şeyma, Hülya, Hatice. UCUZLUK :))Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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bir kadında bacak güzel olmalı kadını gösteren en önemli detay benceCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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ADİL kardeşim adilce bir yorum yapmışsın1 Yayından Kaldır
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BİR MAYO FOTOĞRAFI NEDEN BU KADAR ABARTILIR HALA ANLAMIŞ DEĞİLİM. . .Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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benim icin „kusursuz“ kelimesi bir Insan icin kullanilmasi ters geliyor. hic birsey, hic kimse kusursuz olamaz ve degildirde. kusursuzluk sadece ve bir tek Allaha mahsustur.Cevap Yaz 34 1 Yayından Kaldır
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sen kilicdaroglunu yuhalat sonra birlik beraberlikde umrumda olmaz bundan sonra 15 temmuz sizin bayraminiz olmus !!!Cevap Yaz 11 23 Yayından Kaldır
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GERÇEKTEN GÜZEL BİR KADIN. . . LAKİN KIYMETLİ DEĞİL. . . . ULU ORTA, GÖSTERİLEN VE SAKINILMAYAN HİÇBİRŞEY ESASINDA KIYMETLİ DEĞİLDİR. . . . .Cevap Yaz 19 6 Yayından Kaldır
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En iyi yorum tebrikler..3 Yayından Kaldır
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anıt gibi karıCevap Yaz 7 3 Yayından Kaldır
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