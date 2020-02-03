: Güzel oyuncu Ebru Şahin'in bikinili pozlarına yorum ve beğeni yağdı

03.02.2020 12:19 | Son Güncelleme: 03.02.2020 12:45

ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin, sosyal medya hesabı Instagram'dan aylar önce Phuket'te çektirdiği fotoğraflarını paylaştı. Şahin'in fotoğrafları kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

BİKİNİLİ POZLARINI PAYLAŞTI

Son dönemin en popüler kadın oyuncularından biri olan Ebru Şahin, projeleri kadar Instagram paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Instagram hesabını aktif olarak kullanan 25 yaşındaki Ebru Şahin, son olarak geçtiğimiz aylarda çıktığı Phuket tatilinden pozlarını paylaştı. "Belki çok özledim. İyi pazarlar" notuyla fotoğraflarını paylaşan oyuncunun paylaşımı kısa sürede 400 bine yakın beğeni alırken 5 bine yakın da yorum aldı.

EBRU ŞAHİN KİMDİR?

Ebru Şahin, 18 Mart 1994 İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi alan Ebru Şahin, ilk oyunculuk deneyimini 2016 yılında Kan Parası filmi ile yaşadı.

Daha sonra Babam filmi ve Savaşçı dizisinde rol alan Ebru Şahin kısa bir süre önce Star TV'de yer alan İstanbullu Gelin dizisinde ün kazandı. Ebru Şahin şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde rol alıyor.

İşte güzel oyuncunun tatil pozları...

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