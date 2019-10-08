Güzel oyuncu Burcu Binici iç çamaşırlı cesur pozuyla takipçilerini büyüledi

08.10.2019 18:14

Yıllar önce yayınlanan Dürüye'nin Güğümleri dizisiyle adını duyuran güzel oyuncu Burcu Binici, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafla takipçilerinin aklını başından aldı.

"EKRANLARDA DAHA FAZLA GÖRMEK İSTİYORUZ"

Instagram hesabından paylaşım yapan güzel oyuncu Burcu Binici, fotoğrafa İngilizce olarak "Siyah" notunu düştü. Takipçileri de Bininci'nin fotoğrafına sessiz kalmadı. Binici'nin bir takipçisi paylaşıma, "Çok güzelsiniz. Sizi ekranlarda daha fazla görmek istiyoruz." yorumunu yaptı.

BURCU BİNİCİ KİMDİR?

Burcu Binici, 6 Temmuz 1986 tarihinde Erzurum'da ailenin en küçük kızı olarak doğdu. Bir abisi iki ablası vardır. Aslen Rize Hemşin'lidir. Çocukluğu; babası Devlet Su İşleri'nde memur olduğu için görev yeri olan Aydın'da geçti. İlkokulu Ekrem Çiftci İlköğretim Okulu'nda okuduktan sonra Aydın Lisesi'nde lise öğrenimini tamamladı. Beş yaşından bu tarafa dansa meraklı olup dans etmektedir. Burcu Binici şan eğitimi almış, asma davul ve nagarada çalıyor. Liseden mezun olduktan sonra babası Tekrar Erzurum'a tayin olunca Akbank Erzurum Merkez Şubesi'nde 6 ay kadar çalıştı. Oyunculuğa başlamadan önce doğuda ilaç mümessilliği ve dansçılık gibi çok farklı işlerde çalıştı.

Anadolu Ateşi'ndeki bir hoca tarafından keşfedilerek dans ekibine çağırıldı. Bir yıl kadar Anadolu Ateşi'nde dans etti. Daha sonra 2007 yılında tanıştığı Meral Okay'ın teklifi ile "Bir Bulut Olsam" Dizisi'nde Gülengül rolünü oynayarak ilk dizi filminde oynamış oldu. 2010 yılında yönetmenliğini Özer Kızıltan'ın yaptığı "Sensiz Yaşayamam" dizisinde başrollerde Gülçin Santırcıoğlu, Emre Kınay, Özgür Çevik, Burcu Binici ve Mustafa Alabora oynadı. 2010 yılında Başrolerini İpek Tuzcuoğlu ve Emre Kınay'ın paylaştığı "Dürüye'nin Güğümleri" dizisinde Burcu Binici de oynadı. "Dürüye'nin Güğümleri" dizisinin setinde dizinin ikinci yönetmeni Eray Koçak ile tanıştı. Burcu Binici, 18 temmuz 2011 tarihinde yönetmen Eray Koçak ile evlendi. İki ay sonra boşanma kararı aldı ve 6 şubat 2012 tarihinde boşandı.