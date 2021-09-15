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Güzel Ordu 5.Kısa Film Yarışması başvurusu için son günler!

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Güzel Ordu 5.Kısa Film Yarışması başvurusu için son günler!

Güzel Ordu Kültür ve Sanat Derneği'nin düzenlediği 'GOKISAFİLMFEST' 2021 yılı Kısa film Yarışması için başvurular 19 Eylül tarihine kadar kabul edilecek.

'GOKISAFİLMFEST' 2021 yılı Kısa film Yarışması başvuruları 1 Haziran 2021 de başlamıştı. Festivalin resmi internet sitesinden başvuruların kabul edileceği festival bütün kısa filmcileri 19 Eylül 2021 tarihine kadar başvuru yapmaya davet ediyor. Yarışmada Finale kalan filmler ise 30 Eylül 2021 tarihinden açıklanacak.

Bu yıl 5. si düzenlenecek 'GOKISAFİLMFEST'te

2021 yılının yarışma konusu ''DALGA''

Yapılan her şey kendi dalgasını oluşturur. Güzel Ordu 5. Kısa Film Yarışması; suyun yüzeyine atılan minik bir taşın oluşturduğu dairesel dalgalar gibi, hayatta ki küçük dokunuşların pozitif etkisini ileriye taşımak için, oluşturulan ve oluşturan dalgalara, sanat aracılığıyla farkındalık sağlamaya ve sinema yoluyla odaklanmaya davet ediyor.

'GOKISAFİLMFEST' 22-23-24 Ekim 2021 Ordu'da gerçekleşecek

22-23-24 Ekim 2021 tarihlerinde Ordu'da gerçekleşecek Festivalde yarışmanın yanı sıra film gösterimleri, söyleşiler, atölyeler ve konserlerde sinemasever izleyicilerle buluşacak. GOKISAFİLMFEST Yönetim ekibinde; Tevfik Serdar Köksal/ Başkan, Uğurcan Ataoğlu/ Kurumsal İletişim Direktörü, Mine Alpar/ Festival Direktörü, Zeynep Atakan/ Danışman olarak yer alıyor. Festivalin 2021 yılı Seçici Kurulu ise Ömür Atay/Yönetmen, Senarist, Müge Turalı/Yapımcı, Ayris Alptekin/Kurgucu, Zeynep Arısoy/Yönetmen, Selim Atakan/Müzisyen, Levent Erden/Akademisyen ve Özge Özacar/Oyuncu olarak belirlendi.

'GOKISAFİLMFEST' artık her yıl bir sanatçıya adanacak.

Bu yılın sanatçısı ''Zuhal Olcay''

Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği Kısa Film Festivalleri bu yıl itibari ile her yıl sanat'a üreterek katkı sağlayan bir sanatçıya adanacak. Bu yılın sanatçısı toplumsal konuları ele alan filmlerde usta oyunculuğuyla söz ettiren çok yönlü sanatçı ZUHAL OLCAY oldu. Festival; Zuhal Olcay'ın kendisinin seçeceği (kendisinin oynadığı) bir filmle açılacak. Festivalde ayrıca"Zuhal Olcay Kısa Film Seçkisi" katılımcılar ile beraber izlenecek.

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