Güzel manken Ece Gürsel'den 'Evlilik dışı çocuk yapar mısın?' sorusuna çok net cevap

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı Haber Bahane programının bu haftaki konuğu 38 yaşındaki başarılı manken Ece Gürsel oldu. Çocukluk yıllarından kariyerine kadar pek çok merak edilen konuya değinen Gürsel, özel hayatından bahsederken bebek sahibi olmakla ilgili de samimi açıklamalar yaptı.

"ÇOCUK BÜYÜK BİR KALP AĞRISI"

Bütün ilişkilerinin uzun soluklu olduğunu ancak evliliğe sıcak bakmadığını söyleyen Ece Gürsel, çocuk sahibi olmakla ilgili "Çok istedim ama çok zor. Ailemle ve yeğenlerimle yaşıyorum. Yeğenlerime annelik yapıyorum hatta benim kolumda onların isimleri yazıyor. Hayalim onlara güzel bir hayat kurabilmek. Çocuk çok büyük bir kalp ağrısı. Çok büyük zorluk ve sorumluluk. Çocuk sahibi olursam bu mesleği yapma şansım yok. Psikopat derecesinde yeğenlerine bağlı bir kadınım, kendi çocuğumu düşünemiyorum bile. Yumurtalıklarımı da dondurmadım çünkü artık çocuk kafasından çıktım" dedi.

"EVLİLİK DIŞI ASLA ÇOCUK YAPMAM"

Özel hayatıyla ilgili dobra açıklamalar yapan Ece Gürsel, Kalaycıoğlu'nun "Evlilik dışı çocuk yapar mısın?" sorusuna da şöyle cevap verdi: "Erkek arkadaşım çocuk istiyor ama ben evlilik dışı çocuk istemiyorum. Asla ve asla yapmam. Geçmişte anne olmayı hatta sperm bankasından başvurmayı da düşünüyordum. Fakat çocuklarla yaşamaya başlayınca bir bebeğin ne kadar zor büyütüldüğünü gördüm. Ben özgür ruhlu bir insanım."

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