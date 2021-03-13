Güzel havayı gören sahile akın etti
13.03.2021 14:55 | Son Güncelleme: 13.03.2021 15:02
Bursa'da hafta sonu yasaklarının kalkmasıyla beraber güzel havayı fırsat bilen Bursalılar Mudanya sahillerine akın etti.
Bursa'da hafta sonu yasaklarının kalkmasıyla beraber güzel havayı fırsat bilen Bursalılar Mudanya sahillerine akın etti.
Geçtiğimiz hafta yasak olmamasına rağmen yağmurlu havadan dolayı kapalı alanlarda kalan Bursalılar, bu hafta ise sahillere akın etti. Bursa'nın sahil ilçelerinden biri olan Mudanya'da vakit geçiren vatandaşlar, genel olarak sosyal mesafe ve maske kurallarına riayet ettiği gözlendi. 2 haftalık yeni risk haritası önümüzdeki pazartesi günü açıklanacak. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı