GÜZ DÖNEMİ AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

MALATYA (Habermetre) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Malatya'nın yeşil dokusunu artırmak ve her mevsim daha güzel bir görünüm sağlamak amacıyla çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı İlkbahar-Yaz ve Sonbahar-Kış dönemlerinde ağaçlandırma ve çiçeklendirme çalışmaları yaparak Malatya'yı daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için yoğun gayret gösteriyor.

Yapılan çalışmalarla hakkında bilgiler aktaran Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı Park ve Bahçeler Şube Müdürü Ahmet Turan Özbey, "Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanlığı olarak sonbahar ile birlikte Cadde, Sokak, Refüj, Park ve kavşak alanlarında ağaçlandırma çalışmalarımıza başladık. Altyapı ve üstyapı çalışmalarının tamamlandığı cadde ve sokaklarda çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Caddelerimizdeki ağaçlandırma çalışmalarımızda boylu ve yapraklı ilimiz iklimine uygun ve dekoratif ağaç türlerini tercih ediyoruz. Her cadde için ayrı bir konsept oluşturuyoruz. Kavşak ve refüjlerde ise genellikle ibreli ve çalı türü yer örtücü bitkileri tercih etmekteyiz. Nisan ayına kadar çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz.

Anayurt Bulvarında yapılan ağaçlandırma çalışmaları hakkında da bilgiler aktaran Park Bahçeler Müdürü Ahmet Turan Özbey, "Anayurt Bulvarında ağaçlandırma çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu bölgedeki çalışmalarımızda akça ağaç türünü tercih ettik. Bunun nedeni ise Bulvarın bir tarafında Demiryolunun bulunması. Herhangi bir tehlike yaratmaması için Çınar gibi fazla gelişen bir ağacı tercih etmedik. Yapmış olduğumuz ağaçlandırma çalışmalarında özellikle yaya ve araç sirkülasyonunu göz önüne alarak bitkilendirme çalışmalarını gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu.

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