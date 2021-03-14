Güvercinlerine bakmak için çıktığı çatıdan düşen genç, yaşamını yitirdi
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Güvercinlerine bakmak için çıktığı çatıdan düşen genç, yaşamını yitirdi

14.03.2021 20:05 | Son Güncelleme: 14.03.2021 20:34

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, güvercinlerini kontrol etmek amacıyla evinin bulunduğu apartmanın çatısına çıkan 19 yaşındaki genç, çatıdan düşerek hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinin Yeniyalı Mahallesi'ndeki Koşu Sokak'ta oturan Ercan Dinçer, beslediği güvercinleri kontrol etmek için evinin bulunduğu 4 katlı apartmanın çatısına çıktı. Dinçer, çatıda dengesini kaybederek düştü.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dinçer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Dinçer'in cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Güvercinlerine bakmak için çıktığı çatıdan düşen genç, yaşamını yitirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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