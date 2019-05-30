Güvercin hırsızları tutuklandı

Kilis'te, bir ikametten güvercin çalan 3 kişi tutuklandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Yavuzlu Köyünde M.C. isimli şahsın evine hırsızlık yapmak amacıyla giren A.Y., F.Y. ve F.G. isimli şüpheli şahıs çaldıkları 180 adet güvercini araçlarına yüklerken olay yerinden geçen ve devriye faaliyetinde bulunan Jandarma Asayiş Timleri ve Güvenlik Korucuları tarafından suçüstü yakalandı.. Suça karışan diğer şüphelilerin yakalama çalışmaları devam ediyor.

Şüpheli A.Y., F.Y. ve F.G isimli şahıslar sevk edildiği Kilis Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildı. - KİLİS

Kaynak: İHA