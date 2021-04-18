Güvensiz maske markaları nelerdir? Hangi 41 maske markası Bakanlığa göre güvensiz olarak tespit edildi? Güvenli olmayan maskeler!
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Güvensiz maske markaları nelerdir? Hangi 41 maske markası Bakanlığa göre güvensiz olarak tespit edildi? Güvenli olmayan maskeler!

Güvensiz maske markaları nelerdir? Hangi 41 maske markası Bakanlığa göre güvensiz olarak tespit edildi? Güvenli olmayan maskeler!
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Son dakika : Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı güvensiz maske üretimi yapan 41 maske markasını belirledi. Buna göre bu markalar nelerdir vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki, güvensiz maske markaları hangileridir? 41 güvensiz maske markası açıklandı mı? Bakanlık'a göre güvenli maske üretmeyen yerler listesi haberimizde.

Güvenli olmayan maskeler hangileri? Güvenli olmayan maske markaları nelerdir? Resmi olarak güvensiz ilan edilen maske markaları listesi! Güvensiz maske markaları nelerdir? Hangi 41 maske markası Bakanlık'a göre güvensiz olarak tespit edildi? Güvenli olmayan maskeler!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, pandemiyi fırsata çevirip güvensiz üretim yapan 41 maske firmasını belirledi. Bunlardan 33 tanesini de Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden açıkladı. Belli standartlar göz önüne alınarak güvensizlik tespitinin yapıldığını belirten Bakanlık, "Haksız kazanç sağlayan firmaların takipçisi olacağız" ifadelerine yer verdi.

ONAYLANMIŞ STANDARTLAR GÖZ ÖNÜNE ALINARAK DENETİM YAPILDI

Güvensizlik tespitleri, solunum koruyucu donanımlar alanında onaylanmış kuruluş olan laboratuvarlarda ilgili standartlara uygun bir şekilde gerçekleşti.

MASKELER GÜBİS ÜZERİNDEN PAYLAŞILDI

Bu 41 maskeye ait marka, model ve seri numaraları Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı.

GÜVENSİZ MASKE MARKALARI HANGİLERİDİR?

Bakanlığın paylaştığı güvensiz maske markaları:

  • Safeguard 2313
  • Safeguard 2315 Model
  • Safeguard 2311 Model
  • Vip Mask FfP 1 V
  • Vip Mask Ffp2
  • Vip Mask Ffp V
  • Arizon
  • Arizon Kn 95
  • Kgt
  • Bozkurt-Bzk44 Ventilli
  • Bozkurt-Bzk44 Ventilsiz
  • Wogi
  • Wogi Ffp2 V
  • Dna
  • Ert Plus 300
  • Ert Plus 400
  • Ert Plus 200
  • Ertplus 100
  • Aytı
  • Hori
  • Temsan
  • Awon
  • Awon 1200
  • Awon 1402
  • Ares
  • Nez Mask
  • Emr Natural 1202 Ventilli
  • Emr Natural 1202 Ventilsiz
  • Mist
  • Lc Waikiki
  • Grup Helin
  • İkaz Ticaret
  • Self Inn

335 DONANIM DENETLENDİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise yapılan denetimler sonucunda 41 maske markasının güvensiz olduğu açıkladı. Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, pandemi sürecinde 335 kişisel koruyucu donanım denetlendi.

Güvensizlik şüphesiyle numunesi alınan ürünler testlere gönderildi ve 41 maske markası güvensiz ürün olarak tespit edildi.

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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