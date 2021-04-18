Güvensiz maske markaları nelerdir? Hangi 41 maske markası Bakanlığa göre güvensiz olarak tespit edildi? Güvenli olmayan maskeler!

Son dakika : Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı güvensiz maske üretimi yapan 41 maske markasını belirledi. Buna göre bu markalar nelerdir vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki, güvensiz maske markaları hangileridir? 41 güvensiz maske markası açıklandı mı? Bakanlık'a göre güvenli maske üretmeyen yerler listesi haberimizde.

Güvenli olmayan maskeler hangileri? Güvenli olmayan maske markaları nelerdir? Resmi olarak güvensiz ilan edilen maske markaları listesi! Güvensiz maske markaları nelerdir? Hangi 41 maske markası Bakanlık'a göre güvensiz olarak tespit edildi? Güvenli olmayan maskeler!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, pandemiyi fırsata çevirip güvensiz üretim yapan 41 maske firmasını belirledi. Bunlardan 33 tanesini de Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden açıkladı. Belli standartlar göz önüne alınarak güvensizlik tespitinin yapıldığını belirten Bakanlık, "Haksız kazanç sağlayan firmaların takipçisi olacağız" ifadelerine yer verdi.

ONAYLANMIŞ STANDARTLAR GÖZ ÖNÜNE ALINARAK DENETİM YAPILDI

Güvensizlik tespitleri, solunum koruyucu donanımlar alanında onaylanmış kuruluş olan laboratuvarlarda ilgili standartlara uygun bir şekilde gerçekleşti.

MASKELER GÜBİS ÜZERİNDEN PAYLAŞILDI

Bu 41 maskeye ait marka, model ve seri numaraları Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı.

GÜVENSİZ MASKE MARKALARI HANGİLERİDİR?

Bakanlığın paylaştığı güvensiz maske markaları:

Safeguard 2313

Safeguard 2315 Model

Safeguard 2311 Model

Vip Mask FfP 1 V

Vip Mask Ffp2

Vip Mask Ffp V

Arizon

Arizon Kn 95

Kgt

Bozkurt-Bzk44 Ventilli

Bozkurt-Bzk44 Ventilsiz

Wogi

Wogi Ffp2 V

Dna

Ert Plus 300

Ert Plus 400

Ert Plus 200

Ertplus 100

Aytı

Hori

Temsan

Awon

Awon 1200

Awon 1402

Ares

Nez Mask

Emr Natural 1202 Ventilli

Emr Natural 1202 Ventilsiz

Mist

Lc Waikiki

Grup Helin

İkaz Ticaret

Self Inn

335 DONANIM DENETLENDİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise yapılan denetimler sonucunda 41 maske markasının güvensiz olduğu açıkladı. Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, pandemi sürecinde 335 kişisel koruyucu donanım denetlendi.

Güvensizlik şüphesiyle numunesi alınan ürünler testlere gönderildi ve 41 maske markası güvensiz ürün olarak tespit edildi.