: Güvenlik Soruşturmasıyla İşe Alıma Protesto

23.12.2019 09:48 | Son Güncelleme: 23.12.2019 09:48

Memuriyete girişte güvenlik soruşturmasının yeniden düzenlenmesini protesto eden DİSK, KESK, TMMOB ve TTB yaptıkları açıklamayla tasarının telafisi zor mağduriyetlere yol açacağını savundu. Topladıkları imzaları TBMM'ye gönderen örgütler, yasaya milletvekillerinin ret oyu vermelerini talep etti

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