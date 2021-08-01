İzmir'de kışlaya yönelik "sabotaj girişimi" iddiası

İzmir'de askeri kışla yakınındaki alanda yangın çıkarmaya çalışan 2 kişi, nöbetçi askerlerin müdahalesi üzerine kaçtı.

İzmir'de askeri kışla yakınındaki alanda yangın çıkarmaya çalışan 2 kişi, nöbetçi askerlerin müdahalesi üzerine kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, Ulaştırma Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı kışlasının hemen dışındaki çalılık alan kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi tarafından ateşe verildi. Nöbetçilerin müdahale etmek istediği şahıslar bölgeden kaçarken, kışladaki itfaiye aracı ile yangın kışlaya sıçramadan söndürüldü.

Güvenlik kaynakları, söz konusu olayı "lojmanlar bölgesinde büyük çaplı yangın çıkarmaya yönelik sabotaj girişimi" olarak nitelendirirken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı