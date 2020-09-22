Güvenlik kamerasını fark edince çaldıkları plakaları yerine taktılar... O anlar kamerada
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Güvenlik kamerasını fark edince çaldıkları plakaları yerine taktılar... O anlar kamerada

AVCILAR'da park halindeki iki otomobilin plakalarını söken iki şüpheli, bölgede kendilerini görüntüleyen güvenlik kamerası olduğunu fark edince bunları yerine takarak uzaklaştı.

Güvenlik kamerasını fark edince çaldıkları plakaları yerine taktılar... O anlar kamerada
22.09.2020 10:02 | Son Güncelleme: 22.09.2020 11:02

AVCILAR'da park halindeki iki otomobilin plakalarını söken iki şüpheli, bölgede kendilerini görüntüleyen güvenlik kamerası olduğunu fark edince bunları yerine takarak uzaklaştı.

Park halindeki araçların plakalarını çalarak, çalıntı araçlara takıp, yeni hırsızlık olaylarında kullanan şüphelilerin Tahtakale'deki  hırsızlık girişimi güvenlik kameralarından biri tarafından kaydedildi. Saat 02.00 sıralarında Trafo Mevkii'ne gelen iki kişi çevreyi kontrol ettikten sonra iki otomobilin plakalarını sökmeye başladı. Otomobilin arka plakasını sökemeyen bir kişi arkadaşından yardım istedi. Yardıma giden arkadaşı çevrede kendilerini görüntüleyen güvenlik kamerası olduğunu fark edince uyarıda bulundu.  Bunun ardından iki kişi söktükleri plakaları yerlerine takarak uzaklaştı.

Hırsızların çalıntı plakaları taktıkları araçlarla daha rahat hareket ederek daha kolay hırsızlık yaptıkları ardından plakaları tekrar değiştirdikleri ifade edildi. Polis şüphelileri tespit ederek yakalamak için çalışmalara başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş

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