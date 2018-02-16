Güvenlik kamerası da hırsızlara engel olamadı

Hırsızlar için dükkana kamera taktı ama yine de soyuldu

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki yıldır iş yeri sürekli soyulan esnaf Mübarek Ortaç, bezdiği hırsızlık olaylarından kurtulmak için iş yerine güvenlik kamerası takmasına rağmen bir türlü hırsızlardan kurtulamadı. Çareyi dükkana güvenlik kamerası takmakta arayan Ortaç, buna rağmen iş yerine hırsızların girmesine engel olamadı. Son hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kameralarına takılırken, Ortaç, hırsızlık sebebiyle huzurlarının kalmadığını söyledi.

Kızıltepe ilçesi Ali Ertaş Caddesi'nde ev eşyası satışı yapan bir iş yeri iki yıldır hırsızların uğrak yeri haline geldi. 19 yaşındaki Mübarek Ortaç'ın işlettiği dükkan iki yılda toplamda 40 sefer soyuldu. İş yerinde battaniyeden, çocuk arabasına kadar bir çok eşya çalındı. Hırsızlardan bezen Ortaç, çareyi iş yerine güvenlik kamerası takmakta aradı. Hırsızlar kameralara rağmen dükkanı yine soydu.

Elektrikli ısıtıcı soba hırsızı kameraya yakalandı

Yaşanılan son hırsızlık olayı ise kameralara saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde dükkanın önüne gelen orta yaşlardaki bir şahıs sağına soluna baktıktan sonra gözüne kestirdiği elektrikli ısıtıcı sobasını müşteri gibi inceledi. Bir müddet daha bekleyen şahıs aldığı soba ile birlikte yürüyerek kayıplara karıştı.

Hırsızlardan dolayı huzurlarının kalmadığını belirten iş yeri sahibi Ortaç, "İki senedir eşyalarımız çalınıyor. Yorgan ve arabalarımız çalınıyor. Hırsızların önüne geçmek için güvenlik kamerası taktırdık. Ama yine fayda etmiyor. Sobalarımız çalındı. Önlem olarak güvenlik kamerası taktırdık ama yine hırsızlık olaylarının önüne geçemedik. Biz paranın arkasında değiliz. Sadece hırsızlığın azalmasını istiyoruz. Burada rahat bir şekilde iş yapmak istiyoruz. Bu hırsızlar yüzünden huzurumuz kalmadı" dedi.