Güvenlik güçleri ve sağlık çalışanları için mesai yaptılar
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Yerel ›› Güvenlik güçleri ve sağlık çalışanları için mesai yaptılar - Haber
Mustafa Kemal Atatürk, Yerel

Güvenlik güçleri ve sağlık çalışanları için mesai yaptılar

Güvenlik güçleri ve sağlık çalışanları için mesai yaptılar Sivas'ın Suşehri ilçesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Atatürk Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde gönüllü öğretmenler güvenlik güçleri ve sağlık çalışanları için siper maske üretimine başladı Sivas'ın Suşehri ilçesi Halk Eğitim...

29.03.2020 13:22 | Son Güncelleme: 29.03.2020 13:24
Güvenlik güçleri ve sağlık çalışanları için mesai yaptılar

Güvenlik güçleri ve sağlık çalışanları için mesai yaptılar

Sivas'ın Suşehri ilçesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Atatürk Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde gönüllü öğretmenler güvenlik güçleri ve sağlık çalışanları için siper maske üretimine başladı

SİVAS - Sivas'ın Suşehri ilçesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Atatürk Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde gönüllü öğretmenler güvenlik güçleri ve sağlık çalışanları için siper maske üretimine başladı.

İlçede, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, İlçe Kaymakamlığı, İlçe Belediye Başkanlığı ve diğer kurumların aldığı önleyici tedbirler tüm hızıyla uygulanıyor.

Halk Eğitim Merkezi müdürlüğünde yapılan bez maskelerin Kamu kurum ve kuruluşlarına ücretsiz verildiğini belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Yıldız, Korana virüsle mücadele için seferber olduklarını ifade etti.

Atatürk Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Behsat Topal, 3D yazıcılar ile üretimine başladıkları siper maskelerin, sağlık çalışanları ve ateş ölçümü yapan polis ve jandarma ekiplerine verildiğini belirtip, "Fen Lisesi Rehber öğretmenimiz Alaattin Kandemir hocamızla birlikte dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında sağlık çalışanlarımızın ve güvenlik güçlerimizin güvenliğini almak amacıyla bu çalışmaya başladık. Günde 8 adet üretim yapıyoruz. İnşallah sayıyı önümüzdeki günlerde artıracağız" dedi.

Gönüllü öğretmenler üretiyor

İlçe Kaymakamlığı öncülüğünde, gönüllü öğretmenler tarafından Halk Eğitim merkezi ve Atatürk Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde üretilen maskeler, Türkiye'nin önemli yol güzergahlarından olan, İlçeden geçen, Doğu'yu Batıya bağlayan D-100 karayolu ilçe giriş ve çıkışında Polis ekipleri ve Jandarma ekiplerinin yaptığı genel asayiş uygulamasına katılan güvenlik güçlerinde kullanılıyor. Uygulamaya katılan ekiplerden özel kıyafetli olanlar, araçları durdurarak vatandaşların ateşlerini ölçüyor.

Bu arada; İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri de, Polis otolarıyla mahalle ve sokakları gezerek, acil ihtiyaç olmadığı müddetçe sokağa çıkılmaması konusunda uyarı anonsları yapıyor.

Suşehri Belediyesine bağlı ekiplerde, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçedeki dezenfekte çalışmalarını aralıksız devam ederken, sokak çeşmeleri de sabunlu su ve dezenfekte ilacı ile yıkandı.

Güvenlik güçleri ve sağlık çalışanları için mesai yaptılar

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Güvenlik güçleri ve sağlık çalışanları için mesai yaptılar

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

'Virüsün pik yapması an meselesi' diyen Bilim Kurulu Üyesi: Önümüzdeki 5 gün çok önemli Haber
"Virüsün pik yapması an meselesi" diyen Bilim Kurulu Üyesi: Önümüzdeki 5 gün çok önemli
Turhan neden görevden alındı? Bir konudaki tavrı koltuğundan etti Haber
Turhan neden görevden alındı? Bir konudaki tavrı koltuğundan etti
Japonya'da aralarında Türk bilim insanının da bulunduğu ekip koronavirüs aşısı için tarih verdi Haber
Japonya'da aralarında Türk bilim insanının da bulunduğu ekip koronavirüs aşısı için tarih verdi
Davalık olduğu rol arkadaşı setten paylaşım yapınca çileden çıktı Haber
Davalık olduğu rol arkadaşı setten paylaşım yapınca çileden çıktı
Şehirler arası seyahat kısıtlaması, özel aracını kullananlar için nasıl olacak? İşte yanıtı Haber
Şehirler arası seyahat kısıtlaması, özel aracını kullananlar için nasıl olacak? İşte yanıtı
Tarihe geçen kare! Koronavirüs hastasını dağ başına gömdüler, etrafında hiçbir canlı yok Haber
Tarihe geçen kare! Koronavirüs hastasını dağ başına gömdüler, etrafında hiçbir canlı yok
Son Dakika: İstanbul Valisi, koronavirüs salgını sebebiyle '48 saat evlerden çıkmama' çağrısında bulundu
Son Dakika: İstanbul Valisi, koronavirüs salgını sebebiyle '48 saat evlerden çıkmama' çağrısında bulundu
Hatay'da balık tutan adam, yıldırım çarpması sonucu öldü
Hatay'da balık tutan adam, yıldırım çarpması sonucu öldü
Halk Sağlığı Uzmanı uyardı: Plastik eldivenler yanlış kullanılıyor, virüsü taşıma riskiniz çok yüksek
Halk Sağlığı Uzmanı uyardı: Plastik eldivenler yanlış kullanılıyor, virüsü taşıma riskiniz çok yüksek
ABD'li doktorlar, koronavirüsün yeni bir belirtisini daha tespit etti
ABD'li doktorlar, koronavirüsün yeni bir belirtisini daha tespit etti
Fransa'dan koronavirüs açıklaması: Nisan ayının ilk 15 günü daha zor olacak
Fransa'dan koronavirüs açıklaması: Nisan ayının ilk 15 günü daha zor olacak
Son dakika: Koronavirüs salgınında iyileşen hasta sayısı 140 bin 225'e yükseldi
Son dakika: Koronavirüs salgınında iyileşen hasta sayısı 140 bin 225'e yükseldi
Konya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı
Konya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı
Van'ın İran sınırındaki Han Mahallesi, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Van'ın İran sınırındaki Han Mahallesi, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Real Madrid, Sörloth'u gündemine aldı
Real Madrid, Sörloth'u gündemine aldı
Fatih Terim'in derbi sonrası aldığı karar tüm takımın virüsü kapmasını engelledi
Fatih Terim'in derbi sonrası aldığı karar tüm takımın virüsü kapmasını engelledi
Beşiktaş ile Trabzonspor arasında çek krizi
Beşiktaş ile Trabzonspor arasında çek krizi
Mesut Özil'in menajerinden transfer açıklaması: Mesut Arsenal'de çok mutlu
Mesut Özil'in menajerinden transfer açıklaması: Mesut Arsenal'de çok mutlu
Şehirler arası yolcu taşımacılığının detayları belli oldu! İşte 13 maddelik genelge
Şehirler arası yolcu taşımacılığının detayları belli oldu! İşte 13 maddelik genelge
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul genelinde bazı faaliyetler durduruldu
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul genelinde bazı faaliyetler durduruldu
Av. Bedia Teymur cevapladı: Kısa Çalışma Ödeneği nedir? Kimler, hangi şartlarda bu ödenekten yararlanabilir?
Av. Bedia Teymur cevapladı: Kısa Çalışma Ödeneği nedir? Kimler, hangi şartlarda bu ödenekten yararlanabilir?
Toyota Türkiye CEO'su: Bir yıl araç satmasak bile maaş ödeyeceğiz, kimseyi işten çıkarmayacağız
Toyota Türkiye CEO'su: Bir yıl araç satmasak bile maaş ödeyeceğiz, kimseyi işten çıkarmayacağız
86 yaşındaki adam, ihtiyaçlarını karşılayan polislerden kendisine eş bulmasını istedi: Yalnızım yalnız
86 yaşındaki adam, ihtiyaçlarını karşılayan polislerden kendisine eş bulmasını istedi: Yalnızım yalnız
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin yaş ortalaması belli oldu! En fazla ölüm 80-89 yaş aralığında
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin yaş ortalaması belli oldu! En fazla ölüm 80-89 yaş aralığında
Koronavirüs salgınında en acı haber! 1 yaşına varmamış bebek hayatını kaybetti
Koronavirüs salgınında en acı haber! 1 yaşına varmamış bebek hayatını kaybetti
Fatih Terim, tedavisinin ardından görevine geri dönecek
Fatih Terim, tedavisinin ardından görevine geri dönecek
Canlı yayında karantina bölgesindeki durumu aktaran muhabir, oyun oynamak isteyen sokak köpeği sebebiyle zor anlar yaşadı
Canlı yayında karantina bölgesindeki durumu aktaran muhabir, oyun oynamak isteyen sokak köpeği sebebiyle zor...
Sındırgı Belediye Başkanı, koronavirüs salgını nedeniyle işsiz kalan vatandaşlara maaşını bağışladı
Sındırgı Belediye Başkanı, koronavirüs salgını nedeniyle işsiz kalan vatandaşlara maaşını bağışladı
İngiltere Başbakanı Johnson: İşler, iyiye gitmeden önce daha da kötüleşecek
İngiltere Başbakanı Johnson: İşler, iyiye gitmeden önce daha da kötüleşecek
Fenerbahçe, Obradovic'le yolları ayırıp Jasikevicius'u göreve getirecek
Fenerbahçe, Obradovic'le yolları ayırıp Jasikevicius'u göreve getirecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Abdülhamit Gül Abdulhamit Gül Zekeriya Birkan Fahrettin Altun Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Hadise Demet Şener Ender Saraç Fahrettin Koca
Spor Falcao Fatih Terim Basketbolcu Ergin Ataman Bülent Uygun
Daha Fazla Mart Türk Kadın Nisan
Şu an buradasınız: Güvenlik güçleri ve sağlık çalışanları için mesai yaptılar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2020 14:04:10. #1.14#
title