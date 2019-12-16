Güvenilir gıda için gecesini gündüzüne katanlar ödüllendirildi

16.12.2019 09:59 | Son Güncelleme: 16.12.2019 10:04

AYDIN (İHA) – Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, Aydın Efeler'de halkın güvenilir gıdaya ulaşması için gecesini gündüzüne katan ekibi ödüllendirdi. Düzenlenen törende 2019 yılı içerisinde 4 bin 770 iş yerinde denetim yapan Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli 3 ziraat mühendisi, 4 gıda mühendisi, 3 veteriner hekim ve 3 tekniker olmak üzere toplam 13 personele Efeler Kaymakamı Cemal şahin tarafından teşekkür belgesi verildi.



Bugüne kadar görev yaptığı ilçelerde tarım, turizm ve sanayi alanındaki başarılı faaliyetleri ile gündeme gelen ve önemli projelere imza atan Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, Aydın'da yetişen ve tüketilen ürünlerin hem güven hem de kalite bakımından en iyisi olması için çalıştıklarını söyledi.



Bu kapsamda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerine büyük görevler düştüğünü belirten Kaymakam Şahin, "İlçemiz sınırlarında faaliyette bulunan gıda işletmelerinin resmi kontrol ve denetimleri; 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından yürütülüyor. Gıda ve yem güvenilirliğini, halk sağlığı, bitki ve hayvan sağlığı ile hayvan ıslahı ve refahını, tüketici menfaatleri ile çevrenin korunması da dikkate alınarak devam eden çalışmalar kapsamında 1 Ocak -13 Aralık 2019 tarihleri arasında 2 bin 5792u toplu tüketim, 1644'ü satış yeri, 488'i üretim yeri ve 59'u yem işletmesi denetimi olmak üzere toplam 4 bin 770 denetim yapıldı" diyerek denetim ekibinin gecesine gündüzüne katarak halkın güvenli gıdaya ulaşması için yoğun bir çaba sarf ettiğini söyledi.



"17 işletmeye 143 bin 218 TL ceza kesildi"



Yapılan denetimler sonucu Efeler ilçesinde genel anlamda gerek toplu tüketim alanları gerekse üretim yerlerinde gıda güvenliğinin oldukça iyi seviyede olduğunu belirten Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, "Amacımız hiçbir kişi ya da kuruma ceza yazmak değil. Ancak mesele halkın sağlığı ise bu konuda kusur işleyene ve kanunlara uymayana da ne gerekirse ceza yazılıyor. 2019 yılının ilk gününden 13 Aralık tarihine kadar zehirlenme, İlçe Müdürlüğümüze yapılan sözlü ve yazılı şikayetler ile Alo 174 Gıda Hattına yapılan şikayetler ve rutin denetimlerde toplam 35 adet gıda numunesi alınmış olup; sonucu uygun olmayan 8 ve ayrıca olumsuzluk tespit edilen 9 olmak üzere toplam 17 işletmeye 143 bin 215 TL idari yaptırım uygulanmıştır" diyerek Efeler ilçesinde 347 günde 4 bin 770 denetim yapan ekibe başarı belgesi verdi.



Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Esen'in yanı sıra kurum çalışanlarının da katıldığı ödül töreninde resmi tatiller, hafta sonu ve geceleri dahil günlük ortalama 14 denetim yapan denetim ekibi Kaymakam Cemal Şahin'in bu jesti ile yılın yorgunluğunu attıklarını söylediler. - AYDIN

Kaynak: İHA