- Güven timlerinden yılbaşında "Noel Baba" kıyafetli kamuflaj

Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri ekiplerinin noel baba kılığında göreve çıkması Güven timlerinden yılbaşında "Noel Baba" kıyafetli kamuflaj

Başkentte yılbaşı gecesi "Noel Baba" kıyafeti giyen güven timleri, 312 kişinin GBT sorgusunu gerçekleştirdi, cinsel taciz, tehdit gibi 6 ayrı suçtan aranan bir kişiyi yakaladı

Yılbaşı gecesine ilişkin alınan güvenlik tedbirleri kapsamında, Başkentte "Noel Baba" kılığındaki güven timleri 312 kişinin Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunu yaptı, cinsel taciz, tehdit gibi 6 ayrı suçtan aranan bir kişiyi gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri, dün gece Ankara'da yeni yıl kutlamalarının yapıldığı alanlarda "Noel Baba" ve balon satıcısı kılığında görev yaptı.

Bu kapsamda Güven Timleri, Kızılay bölgesinde 265, Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) 47 olmak üzere toplam 312 kişinin GBT sorgusunu yaptı.

Uygulama sırasında tehdit, hükümlü ve tutuklunun kaçması ve cinsel taciz gibi 6 ayrı suçtan aranan bir kişiyi gözaltına aldı.

Kutlamalarının yapıldığı alanlarda taşkınlık çıkartan toplam 32 kişiyi bölgeden uzaklaştırarak vatandaşların huzur içinde yeni yıla girmeleri sağladı.

Kaynak: AA