Gustavo Assunçao kimdir, Gustavo Assunçao kaç yaşında, mevkiisi ne?
6 numara arayan Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-Kırmızılılar'ın, Famalicao kulübüyle 21 yaşındaki orta sahanın satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralanması konusunda anlaştığı belirtildi. Peki, Gustavo Assunçao kaç yaşında, mevkiisi ne? Gustavo Assunçao kimdir?
21 yaşındaki orta saha Gustavo Assunçao'nun, bugün saat 16.00'da İstanbul'da olması bekleniyor. Genç futbolcu sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak. Peki, Gustavo Assunçao kimdir, Gustavo Assunçao kaç yaşında, mevkiisi ne?
GUSTAVO ASSUNÇAO KİMDİR?
Gustavo Henrique Giordano Amaro Assunção da Silva, bilinen adıyla Gustavo Assunção, Türkiye Süper Lig'de Galatasaray takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Brezilyalı profesyonel futbolcudur. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.
Doğum tarihi: 30 Mart 2000
Kaç yaşı: 21 yıl yaşında Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.
Nereli: São Paulo,
Boy: 1,78 m