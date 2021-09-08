Gustavo Assunçao kimdir, Gustavo Assunçao kaç yaşında, mevkiisi ne?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gustavo Assunçao kimdir, Gustavo Assunçao kaç yaşında, mevkiisi ne?

Haberler.com - Haberler | Gündem

6 numara arayan Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-Kırmızılılar'ın, Famalicao kulübüyle 21 yaşındaki orta sahanın satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralanması konusunda anlaştığı belirtildi. Peki, Gustavo Assunçao kaç yaşında, mevkiisi ne? Gustavo Assunçao kimdir?

21 yaşındaki orta saha Gustavo Assunçao'nun, bugün saat 16.00'da İstanbul'da olması bekleniyor. Genç futbolcu sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak. Peki, Gustavo Assunçao kimdir, Gustavo Assunçao kaç yaşında, mevkiisi ne?

GUSTAVO ASSUNÇAO KİMDİR?

Gustavo Henrique Giordano Amaro Assunção da Silva, bilinen adıyla Gustavo Assunção, Türkiye Süper Lig'de Galatasaray takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Brezilyalı profesyonel futbolcudur. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Doğum tarihi: 30 Mart 2000

Kaç yaşı: 21 yıl yaşında Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Nereli: São Paulo,

Boy: 1,78 m

Gustavo Assunçao kimdir, Gustavo Assunçao kaç yaşında, mevkiisi ne?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Yaşar Güler Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Kaan Yıldırım Rasim Öztekin Serenay Sarıkaya
Spor Max Meyer Cristiano Fatih Terim Samet Aybaba Ünal Karaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Gustavo Assunçao kimdir, Gustavo Assunçao kaç yaşında, mevkiisi ne? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 14:27:56. #1.16#

title