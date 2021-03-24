Gürz ne demek? TDK'ye göre gürz nedir?
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Gürz ne demek? TDK'ye göre gürz nedir?

24.03.2021 10:08 | Son Güncelleme: 24.03.2021 10:12
Gürz ne demek? TDK'ye göre gürz nedir?

Günlük hayatımızda çevremizden duyduğumuz, sosyal medyadan veya basılı kaynaklardan gördüğümüz gürz kelimesinin anlamı son zamanlarda sıkça araştırılıyor. Peki, Gürz ne demek? TDK'ya göre gürz nedir? Gürz kelimesine dair bilinenler haberimizin devamında!

Günlük hayatımızda çevremizden duyduğumuz, sosyal medyadan veya basılı kaynaklardan gördüğümüz gürz kelimesinin anlamı son zamanlarda sıkça araştırılıyor. Peki, Gürz ne demek? TDK'ya göre gürz nedir? Gürz kelimesine dair bilinenler haberimizin devamında!

GÜRZ NE DEMEK?

Gürz, topuz veya bozdoğan, düşmanı yaralamak ve zırhını parçalamak amacıyla yakın çatışmada kullanılan, üzerinde boğumlar olan ve bir ucu öbüründen çok daha kalın bir silahtır. Demir, bakır, pirinç veya bronzdan yapılıyordu. Piyadelerin kullandıkları daha hafifti. Sultan Alparslan, Malazgirt Savaşı'nda hem kılıç hem de gürz kullanmıştır. Sultan IV. Murad'ın 200 okkalık gürzleri kullandığı söylenmektedir.

TDK'YA GÖRE GÜRZ NEDİR?

Gürz kelimesinin TDK'ye göre anlamı ise; silah olarak kullanılan ağır topuzdur.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 10:11:43. #1.14#
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