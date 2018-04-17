Gürün'de Sulama Kanalları Yenileniyor

Sivas'ın Gürün ilçesinde belediye ekipleri sulama kanallarının yenilenmesi için çalışma başlattı.

Gürün Belediyesi, Işıtan Mahallesi'nden başlayarak Karatepe Mahallesi Değirmen ve Memürcü arklarına gelen sulama kanalı ana hattında yenileme çalışması yaptı.

Çalışmaları inceleyen Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, bölgede yıllarca yaşanan sulama suyu sorununun yenilenen 1 kilometrelik hatla çözüldüğünü söyledi.

Çalışmaların ilçeye hayırlı olmasını dileyen Çiftçi, şunları kaydetti:

"Uzun yıllar vatandaşlarımıza hizmet veren, buna karşılık sulamadaki aksaklıklardan ötürü vatandaşlarımızın büyük sıkıntı yaşadığı kanalımızı yenileme çalışmalarında sona yaklaştık. Önceden 300'lük koruge borularla döşenen arkımızı, 400'lük borularla yenileyerek suyun daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağladık. 800 metresi kapalı, 200 metrelik dilimi açık olan yeni kanalımızla birlikte vatandaşlarımız, daha sağlıklı ve düzenli su kullanabilecektir."