Gürün'de Oran Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Sivas'ın Gürün ilçesinde Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) 2017 yılı mali destek programları kapsamında bilgilendirme toplantısı yaptı.

Asef Çoban Kültür Merkezi Sinema Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Gürün Kaymakamı Hicabi Aytemür, Belediye Başkanı Nami Çiftçi, daire amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. ORAN Kalkınma Ajansı Kayseri Programlama Yönetim Birimi Uzmanı Serdar Arslan, 2017 yılı mali destek programları hakkında kurum amirlerine bilgilendirdi.

Ajansın mali destek programları kapsamında, "Endüsriyel Gelişim ve Verimlilik, Yeni ve Yenilebilir Tarım Uygulamaları ve Kentsel ve Sosyal Altyapının İyileştirilmesi" konularında katılımcıları bilgilendiren Arslan, yapılacak projeler için son başvuru tarihin 16 Mart 2018 olduğunu ifade etti. - SİVAS