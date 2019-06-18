Gürün'de mezuniyet coşkusu

Cumhuriyet Üniversitesi Gürün Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet heyecanı yaşandı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde Osman Boyraz Konferans Salonunda gerçekleştirilen mezuniyet törenine öğrenciler yoğun katılım gösterdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan törende Gürün Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Hidayet Takçı bir konuşma yaptı. Takçı yaptığı konuşmada, bir dönemi daha başarıyla sonlandırmanın mutluluğunu yaşarken, öğrencilere mezuniyet sonrası yaşamlarında başarılar diledi.

Öğrencilerin ülkemizi aydınlık geleceğe taşıyacaklarını belirten Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi: "İnanıyoruz ki ülkemizi daha aydınlık günlere taşıyacak olan sizler, burada aldığınız eğitimle birlikte kendinizi daha da geliştirecek ve geleceğimizin şekillenmesindeki rolünüzü en güzel şekilde alacaksınız. Sizlerle gurur duyuyoruz."diye konuştu.

Daha sonra Bankacılık ve Sigortacılık ile Maliye ve Bilgisayar Programcılığı bölümlerinden mezun olan öğrencilere diplomaları verildi.

İlçe Kaymakamı Berdibek ve Başkan Çiftçi, beraberindekilerle birlikte mezuniyet pastasını kesti. Mezuniyet programı, kep atma töreniyle birlikte sona erdi. - SİVAS

Kaynak: İHA