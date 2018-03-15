Gürün Belediye Başkanı Çiftçi'ye Ziyaretler

Sivas Gürünlüler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Salih Yurtseven ile İlçe Sağlık Müdürü Fatih Uğur, Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi'yi ziyaret etti.

Sivas Gürünlüler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yurtseven, dernek yöneticileriyle Belediye Başkanı Yurtseven'i ziyaret ederek, ilçeye sunduğu hizmetler dolayısıyla teşekkür etti.

Çiftçi de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Yurtseven ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Gürün İlçe Sağlık Müdürü Fatih Uğur da 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Gürün Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü Erdal Er ile Çiftçi'ye ziyarette bulundu.

Çiftçi, heyeti kabulünde yaptığı konuşmada, sağlık çalışanlarının insan sağlığının korunması noktasında fedakarca çalıştığını belirterek, "Tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlar, çalışma hayatlarında başarılar dilerim." dedi.