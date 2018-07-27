Gürün Aşığı Vekilden İlçesine 50 Bin TL'lik Destek

Sivas'ın Gürün İlçesi doğumlu olan AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, ilçesine yeniden 50 bin TL'lik eğitim desteğinde bulundu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, doğum yeri olan Sivas'ın Gürün ilçesi ile yapmış olduğu eğitim desteğini sürdürüyor. Boyraz son olarak Cumhuriyet Üniversitesi Gürün Meslek Yüksek Okulu bahçesinde projelendirilen tören alanı için 50 bin TL şahsi yardımda bulundu. Boyraz yaptığı çalışmalarla ilçeye çok sayıda; bilgisayar, bisiklet ve kitap kazandırırken onlarca öğrencinin eğitimi için burs yardımı sağlamıştı. - SİVAS