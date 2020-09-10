Gürültü yaptığı iddisıyla komşusunu başını taşla ezerek öldüren sanığa müebbet hapis
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Gürültü yaptığı iddisıyla komşusunu başını taşla ezerek öldüren sanığa müebbet hapis

AYDIN'ın Köşk ilçesinde komşusu elektrikçi Mehmet Biçer'i (42) gürültü yaptığı iddiasıyla defalarca bıçakladıktan sonra başını taşla ezerek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Mehmet Peker (24), müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Gürültü yaptığı iddisıyla komşusunu başını taşla ezerek öldüren sanığa müebbet hapis
10.09.2020 12:47 | Son Güncelleme: 10.09.2020 12:53

AYDIN'ın Köşk ilçesinde komşusu elektrikçi Mehmet Biçer'i (42) gürültü yaptığı iddiasıyla defalarca bıçakladıktan sonra başını taşla ezerek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Mehmet Peker (24), müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen sene 21 Temmuz sabahı, Koçak Çayı yakınlarında meydana geldi. Bölgeden geçenler kanlar içinde yatan 4 çocuk babası elektrikçi Mehmet Biçer'i görünce polisi aradı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Biçer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Elektrikçinin çok sayıda bıçak darbesi ile yaralandıktan sonra başı taşla ezilerek, öldürüldüğü ortaya çıktı. Olay yerinde yapılan incelemede ise Biçer'in başka yerde öldürüldüğü, cesedinin yaklaşık 40 metre sürüklenerek dere kenarına getirildiğini tespit edildi.

KANLI KIYAFETLER YAKALATTIMehmet Biçer'in evine 400 metre mesafede bulunan poşette de kanlı kıyafetler bulundu.Polis, kanlı kıyafetlerin Biçer'in komşusu olan ve psikolojik sorunları bulunduğu öne sürülen Mehmet Peker'e ait olduğunu belirledi. Peker, İzmir'de yakalanarak, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Suçunu itiraf eden ve ifadesinde, "Komşum Mehmet Biçer, 10 gündür sürekli gürültü yapıyordu. Bu nedenle uyuyamıyordum. Kendisini uyardım. Ancak beni aşağıladı. Bu zoruma gittiği için kendisini öldürdüm" diyen Peker, tutuklandı.Aydın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sırasında akıl sağlığının yerinde olduğuna dair rapor hazırlanan Mehmet Peker, 6'ncı duruşmada müebbet hapis cezasına çarptırıldı.  

Kaynak: DHA

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