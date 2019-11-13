Gürültü yaptığı iddiasıyla komşusunu öldürdü

13.11.2019 16:44 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:44

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, iki komşu arasında çıkan gürültü kavgasında Seyfettin Gezek, Ahmet Gürcan Ataç tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, Musalla Mahallesi 7000 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, komşularının yüksek sesle gürültü yapmasından rahatsız olan Ahmet Gürcan Ataç, pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Bunun üzerine Seyfettin Gezek ve kardeşi, Ataç'ın yanına gidip tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ataç, komşusu Gezek'i bıçakladı. Gezek kanlar içinde yerde kalırken, sesleri duyan çevre sakinleri durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede ağır yaralandığı belirlenen Gezek, Çeşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Gezek'i bıçaklayarak ölümüne sebep olan Ahmet Gürcan Ataç, evine yapılan operasyonla yakalandı. Evde yapılan aramada, Ataç'ın olayda kullandığı bıçak ve pompalı tüfek de bulundu. Cinayet zanlısı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA