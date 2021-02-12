Gürültü şikayetine giden polis, evde düğün yapan gelin damatla karşılaştı
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Gürültü şikayetine giden polis, evde düğün yapan gelin damatla karşılaştı

12.02.2021 12:17 | Son Güncelleme: 12.02.2021 12:49
Gürültü şikayetine giden polis, evde düğün yapan gelin damatla karşılaştı

Bursa'da komşularının gürültü nedeniyle şikayet ettiği Suriye uyruklu ailenin evine giden polis ekipleri, düğünle karşılaştı. Damat ve gelin ile damadın anne babasına toplam 12 bin 600 lira ceza kesildi.

Merkez Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesi Kayak Sokak'taki 4 katlı bir apartmanda yaşayanlar, dün akşam polisi arayarak, 2'nci kattaki daireden gelen gürültüden şikayetçi olduklarını bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri, karşılarında gelin ve damadı görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

12 BİN TL CEZA KESİLDİ

Evde düğün yapıldığını belirleyen polis ekeipleri, damadın anne babası olan ev sahipleri M.K. ve S.F. ile damat Ö.M. ve gelin M.F.'ye koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri için toplam 12 bin 600 lira ceza uyguladı.

İşte olay yerinden kareler;

Gürültü şikayetine giden polis, evde düğün yapan gelin damatla karşılaştı
Gürültü şikayetine giden polis, evde düğün yapan gelin damatla karşılaştı
Gürültü şikayetine giden polis, evde düğün yapan gelin damatla karşılaştı
Gürültü şikayetine giden polis, evde düğün yapan gelin damatla karşılaştı
Gürültü şikayetine giden polis, evde düğün yapan gelin damatla karşılaştı
Gürültü şikayetine giden polis, evde düğün yapan gelin damatla karşılaştı
Gürültü şikayetine giden polis, evde düğün yapan gelin damatla karşılaştı
Gürültü şikayetine giden polis, evde düğün yapan gelin damatla karşılaştı
Gürültü şikayetine giden polis, evde düğün yapan gelin damatla karşılaştı
Gürültü şikayetine giden polis, evde düğün yapan gelin damatla karşılaştı
Gürültü şikayetine giden polis, evde düğün yapan gelin damatla karşılaştı
Gürültü şikayetine giden polis, evde düğün yapan gelin damatla karşılaştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN

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