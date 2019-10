Gürsu'da eller armut toplamaya kalkıyor

26.10.2019 13:50

Deveci armudunun merkezi olan Bursa'nın Gürsu ilçesinin AK Parti'li Belediye Başkanı Mustafa Işık, ilçedeki muhtarlarla hem kadına şiddete hayır dedi, hem de armut topladı.Dünyaya yayılan bu ünün hasadını yapan eller bu kez şiddetin karşısında dur dedi. ' Bizim elimiz armut topluyor' sloganıyla hasat yapan Başkan Işık ve Gürsulu muhtarlar , "Gürsu'da eller sadece armut toplamak için kalkar. Kadına kalkan tüm eller kırılsın" dedi.

Bir adedinin 1 kilograma yaklaştığı, ağırlığı, tadı ve sulu olması sebebiyle tüm dünyanın keyifle tükettiği deveci armudu yılda 150 bin tondan fazla tüketiliyor. Üretim merkezi ise Bursa'nın Gürsu ilçesi.Hasadın başladığı şu günlerde, bu kez tarlada Gürsulu kadınlar değil , Gürsulu erkekler, muhtarlar ve Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık vardı.

Kadına karşı şiddetin son zamanlarda daha çok artmasına karşı tepkili olan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Kadına karşı oluşan psikolojik ve fiziksel şiddetin arttığını görmek üzüntü verici. Bizim ilçemizde, bu şiddet oranı Türkiye ortalamasının çok altında. Doğru olanı her ilçemiz ve ilimizde bu durumun ortadan kalkmasıdır. Ancak bu toplumsal bir sorundur ve hep beraber mücadeleyi gerektirir. Biz de üzerimize düşeni her platformda yapmaya çalışıyoruz. İlçemizin markası olan deveci armudunun hasadını yaparken tüm ülkemize ve dünyaya haykırmak istiyoruz ki, Gürsulu erkeklerin eli asla kadına kalkmaz. Bizim elimiz ancak armut toplar." dedi. Başkan Işık ile hem armut toplayıp, hem de şiddete karşı mesaj veren muhtarlar ise, " Bizim ovamızda ve Gürsu'muzda kadına el kalkmaz. Kadınlar bizim en değerli varlıklarımızdır. Buradan bu hasat vasıtasıyla herkese söylemek istiyoruz ki, şiddetin her türlüsüne karşıyız, ancak kadına şiddete karşı üzerimize düşen ne varsa yaparız. İlk yapacağımız şey ise; kendi yakınlarımıza, ailemize, kız kardeşlerimize hak ettikleri gibi düzgün davranmak. Bu yüzden bizde şiddet için el kalkmaz,bizim elimiz ancak armut toplar" diye konuştular.

Kaynak: Bültenler