Gürsu Belediyesi, Gürsulular'ı tiyatroyla buluşturmayı sürdürüyor

BURSA (Bültenler) - Gürsu Belediyesi'nin ulaşım olanağı da sunduğu etkinlik kapsamında, Gürsulular bu hafta da, William Shakespeare tarafından yazılan ve tüccar Antonio'nun hikayesinin anlatıldığı, Bursa Büyükşehir Şehir Tiyatrosu'nca sahnelenen trajikomik tiyatro oyunu "Venedik Taciri" ni izleme olanağı buldu.

"Geri dönüştürülebilir atıkları belediyemize getirmelerini sağlayarak çevreyi koruma duyarlılıklarını taze tuttuğumuz hemşehrilerimizin sosyal sorumluluk bilincini kültür sanatla harmanlıyoruz" diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Çevreyi ve doğayı korumaya, geri dönüşümle doğal kaynaklarda tasarruf yapmaya, böylece, hepimizin gelecekte doğal kaynakları korunmuş, temiz bir dünyada yaşamasına katkı sağlamış oluyoruz" dedi.

Gürsu Belediyesi'nin "Sahne Hazır, Peki Sen'' sloganıyla gerçekleştirdiği etkinlik kapsamında kültür sanat etkinlikleriyle buluşan Gürsulular, doğanın korunmasına duyarlılık kazanarak sıfır atık projesine de destek olmuş oluyor.

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