Gürsel Tekin evli mi, bekar mı, çocuğu var mı?

Yıllar boyunca Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında farklı görevlerde bulunan Tekin, siyasetteki aktif rolü kadar özel yaşamıyla da merak edilen bir isim oldu. Kamuoyunda en çok sorulan soruların başında ise "Evli mi, çocukları var mı?" sorusu geliyor.

GÜRSEL TEKİN EVLİ Mİ?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin deneyimli isimlerinden Gürsel Tekin, 2022 yılında Mehtap Özkan ile evlenmiştir. Nikâh töreni İstanbul'un en prestijli mekânlarından biri olan Çırağan Sarayı'nda gerçekleşmiş ve geniş katılımlı olmuştur. Çiftin arasındaki 26 yaşlık fark, kamuoyunda en çok konuşulan detaylardan biridir.

GÜRSEL TEKİN KİMDİR?

1964 yılında Ardahan'da doğan Gürsel Tekin, uzun yıllardır Türk siyasetinde etkin bir isimdir. Siyasi hayatına İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çeşitli görevler üstlenerek başlamış, 1990'lı yıllardan itibaren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bünyesinde aktif rol almıştır.

2007 yılında İstanbul milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giren Tekin, aynı zamanda CHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. Sosyal demokrat çizginin önemli temsilcilerinden biri olarak tanınan Tekin, özellikle Kürt meselesi, şehircilik politikaları ve sosyal adalet alanlarındaki çalışmalarıyla ön plana çıkmaktadır.

MEHTAP ÖZKAN KAÇ YAŞINDA?

1990 yılında dünyaya gelen Mehtap Özkan, günümüzde 34 yaşındadır. Genç yaşına rağmen farklı alanlarda deneyim kazanmış ve birçok başarıya imza atmıştır. Hem iş yaşamında hem de özel hayatında dinamik ve aktif bir profile sahip olan Özkan, 30'lu yaşlarının enerjisini tecrübesiyle harmanlamaktadır.

MEHTAP ÖZKAN NERELİ?

Mehtap Özkan, 22 Aralık 1990 tarihinde Ankara'nın Çankaya ilçesinde doğmuştur. Başkentte büyümenin sunduğu kültürel ve sosyal imkânlardan yararlanarak gelişimini sürdürmüş ve aldığı eğitimlerle kariyerine güçlü bir temel oluşturmuştur.