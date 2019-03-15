Gürşat Kale; "Zafer Cumhur İttifakı'nın Olacaktır"

İncirliova Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Gürşat Kale, 31 Mart'ta yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin bir değerlendirmede bulundu.

Başkan Kale; "Gerçekleştirdiğimiz Mahalle İstişare Toplantılarında vatandaşlarımızın yoğun ilgisiyle karşılaşmaktayız. Mahalle ziyaretlerimiz sonrasında gençlerimiz, kadınlarımız ve Cumhur İttifakı'na gönül vermiş partililerimiz tarafından ilçe merkezinde oluşturulan konvoylar seçim sürecine renk ve coşku katmaktadır. Özellikle ilk defa oy kullanacak olan gençlerimizin ilgi ve teveccühleri bizleri son derece onurlandırmaktadır. 60 aylık görev süremiz içerisinde yaptığımız hizmetleri takdirle karşılayan mahalle sakinlerimiz bizleri tekrardan destekleyeceklerine dair söylemleri bizi mutlu etmektedir. Her geçen gün artarak büyük bir coşku ve heyecanla Cumhur İttifakı'na gönülden destek veren tüm halkımıza teşekkür ediyorum. Kalben inanıyorum 31 Mart akşamı Aydın ve İncirliova'da zafer Cumhur İttifakı'nın olacaktır" dedi.

"İftira ve yalanlara cevabı halkımız sandıkta verecektir"

Bazı belediye başkan adaylarının yaptığı açıklama ve mahalle sohbet toplantılarındaki konuşmalarının çirkin ve gerçek dışı olduğunu vurgulayan Başkan Kale; "Birileri belediyeyi yönetmeyi oyun oynamak sanıyor. Bu işin kanunu, nizamı vardır. 60 aylık görev süremiz içerisinde yaptığımız tüm iş ve icraatlarda belediye meclisimizin oluru, kanun ve yasaları göz önünde bulundurarak halkımıza hizmet verdik. Birileri sağda solda, sosyal medya ortamlarında gerçek dışı iftira ve çirkin ithamlarda bulunmaya çalışmaktadır. Bunlarla alakalı gerekli yasal girişimlerimizi yaptık. Bizler 60 aylık görev süremiz içerisinde şeffaf, denetlenebilir ve hesap verebilir bir anlayışla hareket ettik. Belediyemizin tüm iş ve hizmetleri devletimizin ilgili kurum ve kuruluşları tarafından belli aralıklarla zaten denetlenmektedir. Belediyemiz tarafından satışı gerçekleşen arazileri dillerine dolandıranlar İncirliova'da yapılan hizmetlere ise kör olmuşlardır. Hamam, Acarlar Kapalı Pazaryeri, Park İncirliova Sosyal Tesisleri, 320 bin metrekare parke taşı döşeme, bakım ve onarım çalışması, 30 adet çocuk oyun parkı, Sandıklı, İkizdere, Erbeyli, Gerenkova, Hacıaliobası Sosyal Tesisleri, Sentetik Yüzeyli Çim Saha, Taziye Evi, Engelsiz Yaşam Merkezi, Kreş, Ücretsiz Hastane Ulaşım Hizmeti, Kent Müzesi gibi hizmetleri İncirliova'mıza kazandırdık. Birileri gibi buraları satıp kendimize yat kat almadık. Kaldı ki bunu Aydın'da 17 ilçe ve Aydın Büyükşehir Belediyesi de yapmaktadır. Hatta Türkiye'de bunu yapmayan belediye yoktur. Ama, insanlar algı oluşturmak adına yalan iftira ve dedikodularla hareket etmeyi kendilerine yol yapmışlardır. Allah'ın izniyle 31 Mart'ta bu yalan, iftira ve dedikodu üreten kişi ve kişilere en büyük cevabı halkımız sandıkta verecektir. Onlar, girdikleri kul hakkı ve attıkları iftiranın hesabını önce Cenab-ı Allah'ın huzurunda ve adli kurumların karşısında verecektir" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA